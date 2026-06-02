Una "anomalía atmosférica" eleva las temperaturas en Uruguay antes de la llegada de tormentas

Uruguay atraviesa desde comienzos de junio un período de temperaturas superiores a las habituales para esta época del año, en lo que el meteorólogo José Serra definió como una “tregua” que se extenderá hasta el viernes inclusive. Según explicó a El País, este martes Montevideo registra unos 17°C, mientras que para el miércoles se esperan máximas de entre 18°C y 19°C.

El aumento de las temperaturas será más notorio hacia el jueves y el viernes, cuando se prevén máximas cercanas a los 20°C en la capital, lo que se considera una suerte de "veranillo". En tanto, en el oeste y suroeste del país los registros podrían ubicarse entre 20°C y 21°C, mientras que en el noroeste alcanzarían los 22°C.

Serra aclaró que no se trata de un fenómeno comparable a condiciones estivales, aunque destacó que tanto las temperaturas máximas como las mínimas se ubicarán por encima de los valores normales para el período. “No es un verano, pero hay temperaturas encima de los valores esperados para esta época”, señaló.

Punta del Este bajo un cielo nublado. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Lluvia el fin de semana

El especialista indicó que la situación cambiará durante el fin de semana. Según adelantó, el sábado ingresará un frente frío que provocará lluvias y tormentas dispersas en todo el territorio nacional, condiciones que se mantendrán hasta la mañana del domingo.

Además, explicó que este comportamiento forma parte de una anomalía atmosférica que afecta a todo el país. Recordó que "durante mayo se registraron anomalías vinculadas a temperaturas por debajo de lo normal y a la persistencia de nieblas, mientras que junio comenzó con un escenario opuesto, marcado por temperaturas superiores a las habituales".

Para Serra, estos cambios reflejan una "elevada variabilidad atmosférica". En ese sentido, sostuvo que "actualmente se observan altos niveles de humedad en todo el territorio, combinados con temperaturas por encima de los registros esperados para el inicio del invierno meteorológico".