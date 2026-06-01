Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el martes 2 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y viento del este al noreste de 10-30 km/h.

El País
El País
01/06/2026, 20:03
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 2 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con registros que irán desde una mínima nacional de 4°C hasta una máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, y vientos del este al noreste de 10-30 km/h; hacia la tarde/noche continuará la nubosidad, con lapsos de cielo algo nuboso, presencia de neblinas y viento del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 19°C.

Después del "mayo más frío en 20 años", junio llega con mucha niebla, más temperatura y lluvias

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sureste al noreste de 10-30 km/h; en la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del sector este de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del este al noreste de 10-30 km/h; durante la tarde/noche habrá nubosidad con pasajes de cielo algo nuboso, neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, el informe marca una mañana nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de vientos del este al noreste de 10-30 km/h; para la tarde/noche dominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Rambla de Montevideo durante un día de niebla.
Rambla de Montevideo durante un día de niebla.
Foto: Leonardo Maine/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sureste al noreste de 10-30 km/h; en la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con vientos del este al noreste de 10-20 km/h; hacia la tarde/noche continuará la nubosidad con períodos de cielo cubierto y viento del noreste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y viento del este al noreste de 10-30 km/h; durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cielo cubierto y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inumet

Te puede interesar