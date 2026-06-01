El pronóstico para el martes 2 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 2 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con registros que irán desde una mínima nacional de 4°C hasta una máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, y vientos del este al noreste de 10-30 km/h; hacia la tarde/noche continuará la nubosidad, con lapsos de cielo algo nuboso, presencia de neblinas y viento del sector este de 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sureste al noreste de 10-30 km/h; en la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, neblinas, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del sector este de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 18°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del este al noreste de 10-30 km/h; durante la tarde/noche habrá nubosidad con pasajes de cielo algo nuboso, neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, el informe marca una mañana nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de vientos del este al noreste de 10-30 km/h; para la tarde/noche dominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Rambla de Montevideo durante un día de niebla. Foto: Leonardo Maine/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, nieblas y neblinas, baja probabilidad de precipitaciones escasas y vientos del sureste al noreste de 10-30 km/h; en la tarde/noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, baja probabilidad de lluvias escasas y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto con vientos del este al noreste de 10-20 km/h; hacia la tarde/noche continuará la nubosidad con períodos de cielo cubierto y viento del noreste de 10-30 km/h, con mínima de 10°C y máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y viento del este al noreste de 10-30 km/h; durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cielo cubierto y viento del noreste y este de 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.