El pronóstico para el lunes 1º de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 1 de junio estará marcado por abundante nubosidad en el país, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 19°C.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa con presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo cubierto con algunos períodos de mejora. Los vientos soplarán del sureste entre 10 y 30 km/h, rotando al este con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 7°C y 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana nubosa con nieblas y neblinas, junto a una baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche persistirá la nubosidad con momentos de cielo cubierto y posibles lluvias escasas. Los vientos serán del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h, con temperaturas entre 6°C y 17°C.

En el suroeste, el comienzo del día estará nuboso con períodos de cielo cubierto, acompañado de nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde y noche se mantendrá cubierto, con vientos del sureste rotando al este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 6°C y 18°C.

Mujer saca una foto a la niebla que se ve sobre la rambla de Montevideo. Foto: Leonardo Maine/El País.

En la región centro-sur, la mañana tendrá abundante nubosidad con nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y noche el cielo seguirá cubierto, con vientos del sureste al este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 6°C y 16°C.

Hacia el este, la mañana se presentará nubosa a cubierta con presencia de nieblas y neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto con condiciones similares y vientos del sureste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 7°C y 15°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y neblinas, junto a baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y noche persistirá la nubosidad, con vientos del sureste al este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 12°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana comenzará con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con vientos del sureste al este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 9°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.