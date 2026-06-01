Después del "mayo más frío en 20 años", junio llega con mucha niebla, más temperatura y lluvias

El mes de junio comienza con temperaturas más altas, pero con una marcada presencia de nieblas y neblinas en todo el territorio, según coinciden los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los meteorólogos independientes Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

"Venimos del mayo más frío de los últimos 20 años, con unos 2,5°C por debajo del promedio. Fue un mes parecido a lo que tendría que ser junio y por las previsiones junio va a tener temperaturas dentro de valores normales", detalló este lunes en diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain.

Estos primeros días del mes, agregó el especialista, se caracterizarán por un "ligero ascenso de temperaturas, llegando a los 20°C el viernes en Montevideo". En tanto, para el fin de semana, Bidegain apunta que "ingresará un frente frío, lo que provocará lluvias en el sur del país, con acumulados de entre 10 y 20 mm".

Bidegain confirmó que "habrá reducción de visibilidad" en todo el país con nieblas y neblinas, aunque particularmente en Montevideo "estará bastante nublado".

Rambla de Montevideo durante un día de niebla. Foto: Leonardo Maine/El País.

"Mucha niebla"

El meteorólogo Guillermo Ramis, por su parte, dijo este lunes en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que junio se caracterizará por "no tener mucha lluvia". Habrá "pocos episodios" de precipitaciones, con acumulados entre 10 y 20 mm. "Pero va a haber mucha niebla en todo el trimestre del invierno", resaltó.

"Esta semana hay buenas temperaturas a partir del martes, pero cargan el ambiente con mucha humedad y cualquier enfriamiento nocturno y de madrugada condensa y se forma la niebla", detalló.

En cuanto a temperaturas, Ramis apuntó que este lunes la mínima será de 12°C y la máxima de 14°C con cielo cubierto; el martes las temperaturas oscilarán entre 9°C y 16°C; el miércoles entre 11°C y 18°C con "abundante nubosidad".

Para jueves y viernes el meteorólogo apuntó que la mínima será de 12°C y la máxima de 18°C con abundante nubosidad y de cara al fin de semana el sábado las temepraturas oscilarán entre los 12°C y los 16°C con "probabilidad de chaparrones en la noche" y el domingo lloverá toda la jornada, con temperaturas que irán de los 12°C a los 15°C:

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 1º de junio de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 4°C y 19°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta con neblinas y baja probabilidad de lluvias escasas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 14°C.

Para los próximos días, según Inumet, se espera una tendencia a la persistencia de nubosidad con mejoras temporarias, presencia de neblinas y bancos de niebla en distintas regiones y un leve ascenso de las temperaturas, acompañado de vientos predominantes del sector este y noreste, con algunos períodos de mayor intensidad.