Manejar con niebla en ruta: los errores más comunes que aumentan el riesgo de accidentes

La niebla es una de las condiciones climáticas que más complican la conducción, tanto en carretera como en zonas urbanas. La reducción de la visibilidad y el aumento del tiempo de reacción pueden convertirse en una combinación peligrosa si no se toman precauciones al manejar.

Especialistas en seguridad vial advierten que, ante episodios de niebla intensa, lo más recomendable es evitar salir a la ruta si la visibilidad está demasiado comprometida. Además, recuerdan que el pavimento húmedo también influye en la capacidad de frenado y en el control del vehículo.

Qué luces usar y cuáles evitar

Uno de los errores más frecuentes en estas situaciones es utilizar luces largas. Los expertos desaconsejan esta práctica porque el reflejo sobre la niebla termina dificultando todavía más la visión del conductor.

La recomendación es circular con luces bajas encendidas y, en caso de que el vehículo disponga de ellas, utilizar luces antiniebla.

También se aconseja no manejar con las balizas prendidas mientras el vehículo está en movimiento. Aunque muchos automovilistas creen que así logran hacerse más visibles, esto puede provocar confusión en otros conductores, que podrían interpretar que el auto está detenido sobre la ruta.

Vista de Bvr. Artigas entre Miguelete y Goes, en dia de niebla en el barrio Tres Cruces de la ciudad de Montevideo, neblina, invierno, humedad, clima, estado del tiempo, ND 20250712, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Menos velocidad y más distancia

En escenarios de baja visibilidad, los especialistas remarcan la importancia de bajar la velocidad y mantener siempre el control del vehículo. Para eso, sugieren conducir con ambas manos sobre el volante y evitar movimientos bruscos o cambios de carril innecesarios.

Otra medida clave es aumentar la distancia con el vehículo de adelante. La humedad sobre el asfalto puede extender considerablemente la distancia de frenado y reducir el margen de reacción frente a cualquier imprevisto.

Transito por Av. Italia en el cruce con semaforos de la esquina con General Las Heras, en dia de niebla en la ciudad de Montevideo, neblina, invierno, humedad, clima, estado del tiempo, ND 20250712, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Evitar distracciones al volante

Cuando la visibilidad disminuye, mantener la concentración pasa a ser fundamental. Por eso, los expertos recomiendan dejar de lado cualquier distracción durante el trayecto.

Entre las principales sugerencias figuran no utilizar el celular mientras se maneja, bajar el volumen de la música y prestar atención exclusivamente al camino.

Antes de salir, además, aconsejan revisar el estado de las escobillas del limpiaparabrisas, controlar que todas las luces funcionen correctamente y verificar la presión de los neumáticos para circular con mayores condiciones de seguridad.

En base a La Nación/GDA