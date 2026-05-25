Inumet emitió aviso especial por nieblas y neblinas persistentes: "Significativa reducción de la visibilidad"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso a la población por "nieblas y neblinas" en todo el territorio nacional. Según informó Inumet, se espera que la niebla comience durante la noche de este lunes 25 y siga hasta la mañana del jueves 28.

"En todo el territorio se prevé una significativa reducción de la visibilidad durante las noches y las mañanas, asociado a la formación de nieblas persistentes y neblinas", señaló la cartera.

Nieblas y neblinas en todo el territorio. Desde la noche de este lunes 25 y hasta la mañana del jueves 28.



Más info: https://t.co/gh666ZvhFI pic.twitter.com/MYfI7Gcvjb — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) May 25, 2026

Comienza a formarse el fenómeno de El Niño y se dirige hacia Sudamérica

El fenómeno climático de El Niño podría provocar en Uruguay un aumento de las temperaturas y lluvias por encima de lo normal durante los próximos meses, especialmente en primavera y comienzos del verano, según explicó la presidenta del directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Madeleine Renom.

“El impacto más conocido de un fenómeno de El Niño clásico es sobre la temperatura. Siempre se esperan inviernos con temperaturas por encima de lo normal”, señaló Renom en un video publicado por Inumet. A su vez, indicó que el fenómeno también influye en el régimen de precipitaciones, con lluvias superiores a los valores habituales principalmente entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso en algunos casos hasta enero.

Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial. Foto: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño basado en NOAA

Por su parte, Marcelo Barreiro, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sostuvo que los efectos de El Niño “son fuertes en primavera y comienzos del verano”, aunque aclaró que suelen disminuir durante febrero para luego retomarse en otoño. En ese sentido, adelantó que durante el otoño del próximo año también podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal asociadas a este fenómeno climático.

Además, remarcó además que los impactos suelen sentirse con mayor intensidad “al norte del Río Negro”, una región que históricamente presenta mayor sensibilidad a las variaciones vinculadas a El Niño.

A nivel global, el especialista advirtió que el calentamiento del Océano Pacífico también repercute en la temperatura media del planeta. “Es esperable que las temperaturas medias globales aumenten, porque el calentamiento del océano Pacífico también eleva las temperaturas del globo”, afirmó. Según indicó, las proyecciones internacionales apuntan a que 2027 podría ubicarse entre los años más cálidos desde que existen registros meteorológicos.