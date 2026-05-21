Qué efectos tendrá el fenómeno de El Niño en Uruguay durante los próximos meses según Inumet

El fenómeno climático de El Niño podría provocar en Uruguay un aumento de las temperaturas y lluvias por encima de lo normal durante los próximos meses, especialmente en primavera y comienzos del verano, según explicó la presidenta del directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Madeleine Renom.

“El impacto más conocido de un fenómeno de El Niño clásico es sobre la temperatura. Siempre se esperan inviernos con temperaturas por encima de lo normal”, señaló Renom en un video publicado por Inumet. A su vez, indicó que el fenómeno también influye en el régimen de precipitaciones, con lluvias superiores a los valores habituales principalmente entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso en algunos casos hasta enero.

Por su parte, Marcelo Barreiro, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sostuvo que los efectos de El Niño “son fuertes en primavera y comienzos del verano”, aunque aclaró que suelen disminuir durante febrero para luego retomarse en otoño. En ese sentido, adelantó que durante el otoño del próximo año también podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal asociadas a este fenómeno climático.

Además, remarcó además que los impactos suelen sentirse con mayor intensidad “al norte del Río Negro”, una región que históricamente presenta mayor sensibilidad a las variaciones vinculadas a El Niño.

A nivel global, el especialista advirtió que el calentamiento del Océano Pacífico también repercute en la temperatura media del planeta. “Es esperable que las temperaturas medias globales aumenten, porque el calentamiento del Océano Pacífico también eleva las temperaturas del globo”, afirmó. Según indicó, las proyecciones internacionales apuntan a que 2027 podría ubicarse entre los años más cálidos desde que existen registros meteorológicos.

¿Qué impactos puede tener El Niño en Uruguay y en el mundo?

Te lo explicamos en este video 👇 pic.twitter.com/17092cydOg — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) May 20, 2026

Qué dicen meteorólogos

"No hay que ser alarmistas pero tampoco dormirse en los laureles", advierte en diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain. Explica que la situación es la siguiente: El Niño no viene todos los años ni mucho menos. A veces las aguas tropicales del Pacífico pueden estar en lo que se denomina una fase neutra, una fase fría —lo que se conoce como La Niña y que en Uruguay implica déficit hídrico o sequía— o una fase cálida, que es lo que se aproxima este 2026.

A su vez, esa fase cálida puede tener distintas intensidades. El Niño débil sucede cuando las aguas del Pacífico tropical están entre medio grado y un grado por encima de lo normal. El Niño moderado es entre un grado y un grado y medio. Y El Niño fuerte es entre un grado y medio y dos grados. Bidegain cuenta que en 2015 y 2016 el fenómeno fue todavía más fuerte, "superó largamente los dos grados, llegó a casi tres", y fue tal la intensidad que los meteorólogos lo llamaron "super Niño".

Calles anegadas en Montevideo por el temporal de este domingo 29 de marzo de 2026. Foto: Estefanía Leal.

Sucede que para el segundo semestre de este año se espera El Niño pero fundamentalmente para octubre, noviembre y diciembre se prevé un fenómeno que incluso podría llegar a superar la última categorización porque algunos modelos meteorológicos hablan de un aumento de entre 3°C y 3,5° por encima de lo normal para esas aguas.

"Podría ser un evento histórico", indica Bidegain al citar un trabajo del modelo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (la NOAA de Estados Unidos) que mencionan la posibilidad de una temperatura superior a 3° por encima de lo normal. "Es una barbaridad", dice el especialista.

"El Niño Godzilla": cuándo sería la etapa más fuerte del fenómeno

Su colega Nubel Cisneros usa en su espacio en Subrayado la expresión El Niño Godzilla, y habla de "un verano muy llovedor".

Bidegain señala que la fase cálida empezará en julio y que la anomalía seguirá en ascenso hasta el último trimestre del año, que sería el más intenso. Luego empezaría a bajar pero aún se mantendría vigente. "Tal vez El Niño termine a principios de 2027", desliza.

El especialista menciona algunas posibles consecuencias de un fenómeno tan intenso como el que se prevé: inundaciones en ciudades ribereñas, fundamentalmente en el norte, donde se esperan las lluvias más fuertes y frecuentes. Aparte El Niño afectará también el noroeste de Argentina y el sur de Brasil, y por tanto es necesario tener en cuenta las cuencas que llegan hasta esas áreas del continente. Otros efectos negativos pueden aparecer en la agricultura y el turismo.

"Hay que irlo viendo. De momento la conclusión es que va a haber El Niño y la duda, parados en mayo de 2026, es en cuanto a la intensidad del fenómeno. Por lo que se ve, y a pesar de que estamos en una ventana de incertidumbre, lamentablemente todo apunta a que será un Niño fuerte o Superniño", acota.

Gente con paraguas caminando por Plaza Cagancha en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, invierno. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

José Serra mantiene precaución sobre la intensidad de El Niño que llegará en el segundo semestre

Otro meteorólogo, José Serra, coincidió días atrás en diálogo con El País en que "es factible el fenómeno del Niño" entre la primavera y el verano, pero se trata de un pronóstico basado en modelos meteorológicos, que por representar tendencias tienen amplios márgenes de error.

"El Niño trae como consecuencias un superávit en las precipitaciones, mayor humedad en la atmósfera, lluvias copiosas y abundantes, posiblemente lleven a inundaciones. Ahora, el potencial energético del fenómeno del Niño dentro de seis meses la verdad que lo pongo en duda", dijo, aunque agregó que el calentamiento global "llevaría a pensar que se agrave El Niño y sea más potente que otros".

Calor del océano superior (300 m) en función del tiempo (eje vertical) y la longitud (gráfico de la izquierda). El tiempo abarca desde mayo de 2025 en la parte superior hasta abril de 2026 en la parte inferior. El diagrama similar de la derecha muestra anomalías del viento ecuatorial; el amarillo-rojo representa un aumento de los vientos del oeste, y el azul, de los vientos del este.⁸ El Pacífico occidental se encuentra en el lado izquierdo de ambos gráficos. Gráficas: James Hansen

"Tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque imaginemos que solo nos basemos en los modelos, que esto no se llegue a cumplir y estemos potenciando una situación que no es tal. Entonces, lo que opino es que hay que tener mucho cuidado y ser cautelosos: podría llegar a darse pero de momento estamos muy lejos de que ese fenómeno sea tan potente", indicó.

Sobre cómo el calentamiento de las aguas del Pacífico se traduce en lluvias en Uruguay, Serra graficó la situación con un "río atmosferico" que se mueve de la parte ecuatorial del océano, "pasa por la selva amazónica y llega al sur de Brasil". "Eso por circulación atmosférica nos da un aporte muy alto de humedad que a veces se traduce en precipitaciones", explicó.

En este caso, a diferencia de lo que a veces sucede, se favorecería la aparición de frentes cálidos que llegan desde el norte y van hacia el sur, y que tienen características distintas a los frentes fríos, que ingresan con una trayectoria inversa.