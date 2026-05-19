Anticiclón expandido y temperaturas bajo cero: gran masa de aire frío afecta a Uruguay y la región

Aunque este martes el sol abrió con fuerza y el cielo se mantiene soleado, los termómetros registraron “la mañana más fría en lo que va de 2026”. Este frío es producto, según el meteorólogo José Serra, de “un anticiclón expandido” que afecta no solo Uruguay sino que se extiende a toda la región.

En diálogo con El País, Serra explicó que esta “gran masa de aire frío” provocará que durante toda la semana se mantengan las heladas y heladas agrometeorológicas en todo el territorio.

En el norte del país, desde este martes habrá temperaturas mínimas que lleguen a los -2°C y máximas de 17°C. Este miércoles “se mantendrá soleado o algo nuboso” y las heladas se mantendrán. “El jueves estará algo nuboso y las temperaturas máximas bajarán a 15°C”, explicó el meteorólogo. Las previsiones marcan que para el fin de semana habrá temperaturas máximas promedio de 17°C.

En el sur el panorama muestra algo similar. Este martes se mantendrá soleado, pero el miércoles el cielo estará algo nuboso, con temperaturas entre 2°C y 11°C. Serra no descarta, tanto para el miércoles como para el jueves, “algún chaparrón aislado por el frente frío”. Las previsiones marcan que a partir del viernes habrá “un leve y continuo ascenso de temperaturas”, que llegarían a máximas de 15°C o 16°C.

Campos junto a la Ruta 12 cubiertos de hielo por la helada debido a las bajas temperaturas en el departamento de Lavalleja en 2024. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

“La mañana más fría en lo que va de 2026”

El meteorólogo Mario Bidegain publicó en su cuenta de X este martes el registro hecho a primera hora de la mañana en el Aeropuerto de Melilla, por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

“Temperatura mínima de 2.7°C” a las 6:00. Ha sido la mañana más fría en lo que va de 2026”, escribió el meteorólogo.

Bidegain adelantó este lunes en diálogo con El País que se esperan "heladas en gran parte del interior", principalmente a partir del miércoles, donde habrá una rotación de vientos hacia el sur y "bajarán las máximas a 12°C". En tanto, el meteorólogo apuntó que "no habrá lluvia esta semana".

Por su parte, Guillermo Ramis coincidió en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que toda la semana se registrarán "heladas al sur del Río Negro". "Abriguen bien a los pollitos porque la mañana está bastante embromada", apuntó el meteorólogo.

En detalle, Ramis dijo que este lunes habrá entre 4°C y 15°C con ambiente soleado; el martes habrá entre 6°C y 16°C y cielo soleado; el miércoles bajarán las temperaturas entre 9°C y 13°C y habrá "abundante nubosidad por el paso de un frente frío"; el jueves las temperaturas irán de los 7°C a los 12°C con cielo cubierto; el viernes de los 7°C a los 13°C y cielo nuboso. Para el fin de semana, según Ramis, las temperaturas irán de los 8°C a los 14°C el sábado y de los 8°C a los 16°C el domingo. "Esta semana hay frío nomás, lluvia no", sentenció.

En tanto, Ramis se animó a pronosticar "2 o 3 días de lluvia" hacia fin de mes, entre el 29 y el 31 de mayo.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este martes 19 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre -4°C y 17°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará clara con heladas. Durante la tarde y la noche se espera cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y bajas temperaturas. Se registrarán rachas de viento de entre 40 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 14°C.

Para los próximos días, según Inumet, se anticipa una tendencia hacia un aumento de la nubosidad, con persistencia de bajas temperaturas, heladas en varias zonas y la ocurrencia de precipitaciones, especialmente en el este y sur del país.