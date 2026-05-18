El pronóstico para el martes 19 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 19 de mayo presentará condiciones mayormente estables en el país, con un rango térmico que irá desde los -2°C hasta los 17°C.

En el noroeste, la mañana se presenta clara a algo nubosa con presencia de nieblas y neblinas y heladas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo poco nuboso con neblinas. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al oeste entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 0°C y 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa con heladas y formación de nieblas y neblinas, dando paso a una tarde y noche con cielo poco nuboso y algunas neblinas persistentes. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, luego del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre -1°C y 16°C.

En el suroeste, el inicio del día estará marcado por cielo claro a algo nuboso con heladas y neblinas, mientras que en la segunda mitad de la jornada el cielo se mantendrá poco nuboso. Los vientos soplarán del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, rotando al oeste y suroeste en igual rango, con temperaturas entre 1°C y 17°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con heladas y neblinas, seguido de una tarde y noche con aumento de nubosidad. Los vientos serán del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h, luego del oeste y suroeste con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras, con temperaturas entre -1°C y 16°C.

Cielo con nubes en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

Hacia el este, la mañana se presentará clara a algo nubosa con heladas y neblinas, acompañada de vientos del oeste y noroeste entre 10 y 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h en la costa. Durante la tarde y noche el cielo irá de algo nuboso a nuboso, con vientos del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre -2°C y 16°C.

En Punta del Este, la mañana se mantendrá mayormente clara con vientos del noroeste al oeste entre 20 y 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h. Por la tarde y noche se prevé un aumento de nubosidad con vientos del oeste al suroeste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, con temperaturas entre 7°C y 13°C.

Finalmente, en Montevideo y Área Metropolitana, la mañana será clara con heladas y vientos del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche el cielo se tornará algo nuboso a nuboso, con vientos del oeste al suroeste entre 20 y 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h, con temperaturas entre -1°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.