Ingresa un frente frío y bajan las temperaturas en Uruguay: las advertencias de meteorólogos para esta semana

El frío llegó para quedarse, por lo menos durante toda esta semana. Así lo reflejan los pronósticos tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como de meteorólogos independientes como Mario Bidegain y Guillermo Ramis.

Según detalló Mario Bidegain este lunes en diálogo con El País, se esperan "heladas en gran parte del interior", principalmente a partir del miércoles, donde habrá una rotación de vientos hacia el sur y "bajarán las máximas a 12°C". En tanto, el meteorólogo apuntó que "no habrá lluvia esta semana".

#PronósticoDelTiempo para Montevideo (URU) de Lun18 a Vie22 mayo 2026, según @meteoblue. Se esperan temp. máx. 16°C para LUN18y MAR19 mayo. Una rotación vientos al Sur a partir MIE20 traerá descenso temperaturas (tmax 13°, 12° y 13°C de miércoles a viernes). No se esperan lluvias pic.twitter.com/eMhAQu61TT — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 18, 2026

Por su parte, Guillermo Ramis coincidió en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que toda la semana se registrarán "heladas al sur del Río Negro". "Abriguen bien a los pollitos porque la mañana está bastante embromada", apuntó el meteorólogo.

En detalle, Ramis dijo que este lunes habrá entre 4°C y 15°C con ambiente soleado; el martes habrá entre 6°C y 16°C y cielo soleado; el miércoles bajarán las temperaturas entre 9°C y 13°C y habrá "abundante nubosidad por el paso de un frente frío"; el jueves las temperaturas irán de los 7°C a los 12°C con cielo cubierto; el viernes de los 7°C a los 13°C y cielo nuboso. Para el fin de semana, según Ramis, las temperaturas irán de los 8°C a los 14°C el sábado y de los 8°C a los 16°C el domingo. "Esta semana hay frío nomás, lluvia no", sentenció.

En tanto, Ramis se animó a pronosticar "2 o 3 días de lluvia" hacia fin de mes, entre el 29 y el 31 de mayo.

Mujer con frío en Montevideo Foto: Archivo El País.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 18 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 0°C y 16°C en diferentes zonas del país.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 14°C.

Para los próximos días, según Inumet, se mantendrán condiciones de tiempo estable en general, con mañanas frías y presencia de heladas, mientras que hacia mitad de semana aumentará la nubosidad y se prevé la probabilidad de precipitaciones, junto con un incremento en la intensidad del viento en zonas costeras.