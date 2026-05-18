¿Cómo estará el tiempo este lunes 18 de mayo de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 18 de mayo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 0°C y 16°C en diferentes zonas del país.

En la región noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con formación de nieblas y neblinas hacia el final del día. La temperatura mínima será de 3°C y la máxima de 15°C.

En el noreste, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, acompañados de neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas. Hacia la tarde y la noche se mantendrá algo nuboso con períodos nubosos, y persistirán las nieblas y neblinas. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 16°C.

En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 16°C.

En el centro-sur, la mañana estará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas, bancos de niebla y heladas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 16°C.

Cielo con nubes en zona rural de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos nubosos, heladas, nieblas y neblinas, junto con probables chaparrones costeros. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso con períodos nubosos, y se mantendrán las neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima de 15°C.

En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos nubosos y probables chaparrones. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 13°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima será de 2°C y la máxima de 14°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, según Inumet, se mantendrán condiciones de tiempo estable en general, con mañanas frías y presencia de heladas, mientras que hacia mitad de semana aumentará la nubosidad y se prevé la probabilidad de precipitaciones, junto con un incremento en la intensidad del viento en zonas costeras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.