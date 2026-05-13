El "otoño benévolo" llega a su fin: el cambio de tiempo que se prevé en Uruguay por nueva masa de aire frío

Uruguay transita los últimos días del denominado otoño meteorológico, un período que tiene un corrimiento con la forma tradicional de entender las estaciones del año. Se acerca entonces el invierno meteorológico, que comienza el 1° de junio, y por tanto es normal que las temperaturas se sientan cada vez más bajas. Y pese a un repunte que tendrán este viernes, con máximas que rondarán los 18° o 20° en Montevideo, se espera para el fin de semana el ingreso de una nueva masa de aire frío que provocará una caída. Aquí los detalles del pronóstico del tiempo con base en los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y dos especialistas, Mario Bidegain y José Serra.

Actualmente hay un "un sistema de alta presión o anticiclón, en buen romance tiempo bueno, que cubre el país", explicó el meteorólogo Serra. Sin lluvias a la vista, el especialista divide el pronóstico entre lo que sucederá al norte del Río Negro y lo que pasará al sur. Al norte, donde hay una mayor amplitud térmica, para este miércoles se espera una temperatura máxima de 22° y una mínima de 3°, para el jueves 20° y 4°, para el viernes 20° y 2°, con heladas agrometeorológicas, para el sábado 20° y 4° y para el domingo 18° y 5°. Ninguno de estos días se esperan lluvias pero se nota un claro descenso de temperatura entre sábado y domingo, cuando caerá cuatro grados la máxima.

Al sur, Serra pronostica 16° de mínima y 5° de máxima este miércoles, 17° y 5° el jueves, 20° y 4° el viernes y una caída abrupta hacia el fin de semana: tanto el sábado como el domingo habrá 14° y 7°.

"Eso se debe a que a partir del sábado, si bien tenemos algo más de nubosidad, entra otra masa de aire con menor temperatura, más fría. Estamos llegando al nivel medio de temperatura del otoño. Vamos a tener hasta el viernes temperaturas levemente por encima de esa marca, pero a partir del sábado ingresa otra masa de aire frío donde las temperaturas van a caer", dijo Serra. Aunque aseguró que "esto no es ola de frío", no obstante el contraste se da porque "mayo se ha mostrado bastante benévolo hasta ahora".

Gente abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día frío. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

También el meteorólogo Bidegain señala que el fin de semana habrá que abrigarse pero "no es una ola de frío, es un descenso de temperatura nada extraordinario". Sin embargo su pronóstico es levemente diferente con el de Serra, entre otras cosas porque no descarta precipitaciones el sábado.

"Esta semana vamos a seguir con tiempo relativamente bueno, máximas de 16° o 17° en Montevideo, por lo menos hasta el sábado. Incluso el sábado esperamos entre 18° y 19° pero comienza a modificarse el estado del tiempo. El ingreso de un frente frío va a dar muy poca lluvia pero sí un descenso importante de temperatura porque ya para el domingo esperamos máximas de 14°", apuntó.

"A partir del domingo vamos a estar con temperaturas por debajo de lo normal, por lo menos en las máximas, 14° o 15°. Lo normal sería 16° o 17° para Montevideo", señaló, y consideró entonces que pese a las probables lluvias escasas del sábado "lo más destacado del pronóstico es el descenso de la temperatura" que iniciaría el domingo y continuaría luego entre lunes y martes.

En su cuenta de X compartió algunas gráficas que complementan su pronóstico.

Anomalías de #temperaturas, según @ECMWF, de MIE13 a MIE20 mayo sobre Sudamérica. Continuarán las anomalías negativas sobre #Argentina, #Uruguay, #Paraguay y #Bolivia, reforzadas por ingreso de nuevo frente frío en el finde. DOM18 y LUN19 anomalías de -8° a -12°C en promedio. pic.twitter.com/VdQ1KjJQXg — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 13, 2026

#pronósticodeltiempo para #Montevideo (Uruguay) según @meteoblue, de MIE13 a MAR19 mayo. Ligero ascenso temp. máximas: 16°, 17°, 18° y 18°C de MIE13 a SAB16. Escasas lluvias para SAB16 (1-2 mm) y bajan las temperaturas, tmax de 14°, 16° y 14°C de DOM17 a MAR19. pic.twitter.com/dF2KI75zgC — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 13, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días en Montevideo

Para la capital y el área metropolitana, Inumet prevé 8° de mínima y 15° de máxima este miércoles, 7° y 16° el jueves y 6° y 18° el viernes. Para el sábado, día con baja probabilidad de lluvias, pronostica una mínima de 7° y una máxima de 15°, y para el domingo, con nula probabilidad de lluvias, la mínima se mantendría en 8° pero la máxima continuaría cayendo a 13°.