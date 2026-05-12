El Niño llega a Uruguay: por qué los meteorólogos prevén meses con lluvias frecuentes y más frescos

Durante el segundo semestre Uruguay podría sufrir un fenómeno climático que provoca fuertes lluvias: no solo porque los episodios de precipitaciones se repetirían, sino porque los acumulados serían mayores a los habituales. Se denomina El Niño y está vinculado al calentamiento anormal del agua del oceánico Pacífico en la zona del ecuador. No sucede todos los años sino que tiene una frecuencia irregular de cada dos a siete años. Pero la particularidad de este 2026 es que algunos informes marcan la tendencia de un "superniño", es decir, una situación más compleja que la normal con este tipo de fenómenos.

El Niño es la fase cálida, lo contrario a La Niña, fenómeno climático que implica el enfriamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical. La Niña, provoca el efecto contrario en Uruguay y sus alrededores, menor humedad en la atmósfera, lo que se traduce en precipitaciones por debajo de lo normal. En un caso extremo, La Niña puede durar años y secar ríos y arroyos, como sucedió en Uruguay entre 2021 y 2023.

En este caso, los meteorólogos uruguayos prevén El Niño llegue durante la primavera y se mantenga hasta el principio del verano. Esto podría provocar lluvias por encima de lo normal, pero no está claro con qué intensidad, y los especialistas llaman a la cautela sobre la eventualidad de un "Superniño".

Mario Bidegain explicó en diálogo con El País que los modelos climáticos mantienen "incertidumbre" sobre la situación, pero en su mayoría "coinciden en que durante el segundo semestre entraremos a una fase cálida, casi una certeza". "La duda", siguió, "sería en cuanto a la intensidad del fenómeno y cómo uno lo califica, si de Niño, Niño fuerte o Superniño; todavía tengo mis dudas en cuanto a ese calificativo".

Consideró que un "calentamiento máximo" de las aguas tropicales del Pacífico implicaría una suba de 2° o 3° por encima de lo normal, y eso "estaría dentro de la categoría de Superniño", lo que provocaría inundaciones, pero de momento le parece "un poco apresurado" interpretar que esa será la realidad.

Inundaciones en Florida por el aumento del caudal del río Santa Lucía. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Su colega José Serra también coincidió en que "es factible el fenómeno del Niño" entre la primavera y el verano, pero se trata de un pronóstico basado en modelos meteorológicos, que por representar tendencias tienen amplios márgenes de error.

"El Niño trae como consecuencias un superávit en las precipitaciones, mayor humedad en la atmósfera, lluvias copiosas y abundantes, posiblemente lleven a inundaciones. Ahora, el potencial energético del fenómeno del Niño dentro de seis meses la verdad que lo pongo en duda", dijo, aunque agregó que el calentamiento global "llevaría a pensar que se agrave El Niño y sea más potente que otros".

"Tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque imaginemos que solo nos basemos en los modelos, que esto no se llegue a cumplir y estemos potenciando una situación que no es tal. Entonces, lo que opino es que hay que tener mucho cuidado y ser cautelosos: podría llegar a darse pero de momento estamos muy lejos de que ese fenómeno sea tan potente", indicó.

Peatones con paraguas y camperas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

Por qué llueve más en Uruguay por el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical

El motivo por el cual el calentamiento de las aguas del Pacífico tropical se traduce en mayores precipitaciones en Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y el noreste de Argentina es el "cambio de la circulación atmosférica", explicó Bidegin. Mencionó que incluso cuando sucede este fenómeno "empiezan a aparecer lluvias donde normalmente no hay".

Como contrapartida, el exceso de lluvias en Uruguay generará "una primavera más fresca de lo normal" y "menor cantidad de días soleados y horas de sol", añadió Bidegain.

Serra, en tanto, graficó la situación con un "río atmosferico" que se mueve de la parte ecuatorial del Pacífico, "pasa por la selva amazónica y llega al sur de Brasil". "Eso por circulación atmosférica nos da un aporte muy alto de humedad que a veces se traduce en precipitaciones", explicó.

En este caso, a diferencia de lo que a veces sucede, se favorecería la aparición de frentes cálidos que llegan desde el norte y van hacia el sur, y que tienen características distintas a los frentes fríos, que tienen una trayectoria inversa.