Sube la temperatura: Inumet y meteorólogo anuncian aumento de 6° y una semana libre de lluvias

Luego del fin de semana que transcurrió Uruguay con mucho frío, los meteorólogos tienen novedades: la temperatura irá en ascenso y, de momento, no se prevén lluvias. El aumento en los valores máximos será de entre 5° y 6°, con un pico el martes; el miércoles habrá una rotación de vientos que traerá aire un poco más fresco pero rápidamente se revertirá la situación y volverá la tendencia de crecimiento.

El visualizador de datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que Montevideo tuvo 13° de máxima este domingo, mientras que en el norte algunos departamentos tuvieron 13° y otros 14°; ninguna zona del país superó los 15°. Para este lunes, Inumet marca en la capital 16° de máxima, mientras que en el norte subirá a 17°. El martes, en tanto, en Montevideo habrá 18° y en el norte 19° o 20°, según la zona.

El miércoles se dará una situación particular: mientras que en el norte persistirán las temperaturas máximas de 20° o cercanas, en el sur está previsto que se nuble y que haya una caída a 15°. Ya el jueves subirá a 16° y el viernes a 17°, según Inumet.

Una persona camina abrigada un día de frío y niebla en Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Ausencia de viento fuerte permite una sensación térmica más alta

El meteorólogo Mario Bidegian, por su parte, contó en diálogo con El País este lunes que "todos los pronósticos están indicando un ascenso relativamente importante en la temperatura máxima comparado con lo que fue el fin de semana".

Señaló, por ejemplo, que Montevideo llegará a 16° este lunes y a 18° o 19° el martes, a lo que se suma que no habrá vientos fuertes, "lo que hace que las sensaciones térmicas sean mucho más agradables".

"El miércoles, más allá de que no va a haber lluvias, va a haber una rotación de vientos, pasarán a ser del sur y suroeste, y volveríamos a 16°. Nada que preocuparse pero son unos grados menos con respecto al martes", dijo y agregó que el jueves volverá la tendencia al alza con 17°, el viernes 18° y el sábado 19°. El domingo habría otra caída.

Será una "semana sin lluvias" con "temperaturas que van a ser relativamente normales para la época". "El único cambio de tiempo", dijo Bidegian, "son esas rotaciones de viento tanto el miércoles como el próximo domingo que hacen caer un poco la temperatura pero nada destacable".

En resumen, para el especialista, acaba de comenzar una "semana tranquila y bastante agradable", sin lluvias en el corto plazo.