El pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 11 de mayo el tiempo en Uruguay presentará una jornada fría en la mañana y más templada hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 17°C a nivel nacional.

En el noroeste, la mañana se presentará clara a algo nubosa con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo poco nuboso con neblinas persistentes. Los vientos soplarán del oeste al noroeste entre 10 y 20 km/h, intensificándose luego a 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 2°C y 17°C.

Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa con neblinas y heladas agrometeorológicas, dando paso a una tarde y noche también con escasa nubosidad y formación de neblinas. Los vientos serán del oeste y suroeste rotando al noroeste entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada, con temperaturas entre 2°C y 17°C.

En el suroeste, el inicio del día mostrará condiciones claras a algo nubosas con heladas agrometeorológicas, mientras que en la tarde y noche el cielo continuará similar sin fenómenos destacados. El viento será del sector oeste entre 10 y 30 km/h, rotando al noroeste con posibles rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 3°C y 17°C.

En la región centro-sur, la mañana se presentará clara a algo nubosa con períodos de nubosidad y heladas agrometeorológicas, en tanto que hacia la tarde y noche el cielo permanecerá poco nuboso. Los vientos soplarán del oeste entre 10 y 30 km/h, rotando al noroeste con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 3°C y 16°C.

Viento en Uruguay. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con heladas agrometeorológicas y probables chaparrones costeros, mejorando hacia la tarde y noche con cielo claro a algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos irán del oeste al suroeste entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, disminuyendo luego a 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h, con temperaturas entre 3°C y 17°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa a algo nubosa con probables chaparrones y condiciones ventosas, mientras que en la tarde y noche el cielo tenderá a claro con menor inestabilidad. Los vientos del suroeste oscilarán entre 20 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h, rotando al noroeste en la noche, con temperaturas entre 12°C y 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con vientos del suroeste al oeste entre 20 y 30 km/h, mientras que hacia la tarde y noche continuará con escasa nubosidad y vientos del oeste al noroeste entre 10 y 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 8°C y 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.