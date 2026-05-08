Estas son las personas incluidas por el feriado no laborable que habrá en los últimos días de mayo 2026

Un grupo de trabajadores en Uruguay tendrá un feriado no laborable antes de que finalice mayo 2026, según marca la legislación vigente del país.

Se trata de un asueto relativamente nuevo, pues fue fijado en la Sexta Ronda de los Consejos de Salarios, celebrada en 2017. El feriado en cuestión caerá el jueves 28 de mayo de 2026.

¿Quiénes tendrán un feriado en Uruguay a finales de mayo?

Será un día especial para una industria productiva específica en Uruguay porque en esa fecha se celebra el "Día del Trabajador Frigorífico".

Se estableció que "el 28 de mayo de cada año será considerado como feriado no laborable pago, para todos los trabajadores comprendidos en el presente acuerdo", que corresponde a los del subgrupo 1 del grupo 2, "Industria frigorífica".

El empleado comprendido en el subgrupo "percibirá remuneración como si trabajara" durante la jornada. En caso de hacerlo, recibirá doble paga, según lo determina el artículo 18 de la ley 12.590.

Industria frigorífica de Uruguay. Augusto Famulari

El feriado de mayo que celebrará todo Uruguay

Antes de este feriado, se aproxima una fecha patria que se conmemorará en todo el país como asueto no laborable. Se trata del aniversario de la Batalla de las Piedras, que se celebra el lunes 18 de mayo.

Este día recuerda a la batalla ocurrida en 1811, en una zona cercana a la ciudad de Las Piedras, Canelones, que entonces contaba con poca población, y representó el primer triunfo de los revolucionarios, comandados por el general José Gervasio Artigas, contra el poder español.

La Bandera de Artigas, el Pabellón Nacional y la Bandera de los Treinta y Tres Orientales, símbolos patrios de Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

El efecto de los feriados laborables, como lo es este, en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

"Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal. Mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indicó la cartera.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó.