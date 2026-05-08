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Día de la Madre 2026: frases cortas y originales para dedicarles este domingo 10 de mayo

Este domingo es el Día de la Madre 2026 y hay que hacerlo especial para ellas. Encontrá las mejores frases para dedicarle a tu mamá en un regalo, tarjeta, mensaje o cuando la sorprendas en su casa.

El País
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08/05/2026, 09:28
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Día de la Madre.
Día de la Madre.
Foto: archivo El País

Este domingo 10 de mayo se festeja en Uruguay, y en otros países del mundo, el Día de la Madre; la fecha ideal para apreciar y conmemorar todo lo que ellas hacen día a día por sus familias. Se trata de la primera fecha comercial del año, fijada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Este es el día para retribuir y darles el día especial que se merecen. Aquí una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de la Madre 2026.

La fecha confirmada del Día de los Hijos 2026 en Uruguay, según la Cámara de Comercio

Frases tiernas para mamá

  • "Desde el primer momento y por todos los días, ¡Feliz día ma!".
  • "Por darme la razón aún cuando siempre la tenes tu, te amo mamá".
  • "El mundo necesita más personas como vos, feliz día!".
  • "Ojalá siempre celebrar juntas y así de unidas. ¡La suerte la tuve yo!".
Padres hijos adulto mayor
Madre e hija en un gesto de cariño.
Foto: Freepik.

Mensajes cortos para WhatsApp

  • "Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca".
  • "Todo lo bueno que soy te lo debo a vos".
  • "No te elegí cuando nací pero ahora te elijo todos los días".
  • "¡Qué afortunada soy con la mamá que me tocó!".

Frases para subir con mamá a las redes sociales

Subir foto a redes sociales
Subir foto a redes sociales.
Foto: Canva

  • "El amor incondicional existe, y lleva tu nombre. ¡Feliz día ma!".
  • "La vida no viene con un manual, viene con una madre. ¡Te amo mamá".
  • "Tu amor me enseñó a volar, y tu ejemplo, a no rendirme".
  • "Te celebro hoy y todos los días. ¡Feliz día mamá!".

Frases originales y con humor

  • "Gracias por traerme al mundo, aunque en tu panza estaba mejor".
  • "Mamá, te mereces un monumento... ¡y una membresía anual en el spa!".
  • No necesito Google, ni IA, yo tengo a mi mamá".
  • "Gracias por siempre tener la palabra correcta, y un buzo extra en la cartera también".
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