Día de la Madre 2026: frases cortas y originales para dedicarles este domingo 10 de mayo
Este domingo es el Día de la Madre 2026 y hay que hacerlo especial para ellas. Encontrá las mejores frases para dedicarle a tu mamá en un regalo, tarjeta, mensaje o cuando la sorprendas en su casa.
Este domingo 10 de mayo se festeja en Uruguay, y en otros países del mundo, el Día de la Madre; la fecha ideal para apreciar y conmemorar todo lo que ellas hacen día a día por sus familias. Se trata de la primera fecha comercial del año, fijada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Este es el día para retribuir y darles el día especial que se merecen. Aquí una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de la Madre 2026.
Frases tiernas para mamá
- "Desde el primer momento y por todos los días, ¡Feliz día ma!".
- "Por darme la razón aún cuando siempre la tenes tu, te amo mamá".
- "El mundo necesita más personas como vos, feliz día!".
- "Ojalá siempre celebrar juntas y así de unidas. ¡La suerte la tuve yo!".
Mensajes cortos para WhatsApp
- "Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca".
- "Todo lo bueno que soy te lo debo a vos".
- "No te elegí cuando nací pero ahora te elijo todos los días".
- "¡Qué afortunada soy con la mamá que me tocó!".
Frases para subir con mamá a las redes sociales
- "El amor incondicional existe, y lleva tu nombre. ¡Feliz día ma!".
- "La vida no viene con un manual, viene con una madre. ¡Te amo mamá".
- "Tu amor me enseñó a volar, y tu ejemplo, a no rendirme".
- "Te celebro hoy y todos los días. ¡Feliz día mamá!".
Frases originales y con humor
- "Gracias por traerme al mundo, aunque en tu panza estaba mejor".
- "Mamá, te mereces un monumento... ¡y una membresía anual en el spa!".
- No necesito Google, ni IA, yo tengo a mi mamá".
- "Gracias por siempre tener la palabra correcta, y un buzo extra en la cartera también".
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