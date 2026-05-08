Día de la Madre 2026: frases cortas y originales para dedicarles este domingo 10 de mayo

Este domingo 10 de mayo se festeja en Uruguay, y en otros países del mundo, el Día de la Madre; la fecha ideal para apreciar y conmemorar todo lo que ellas hacen día a día por sus familias. Se trata de la primera fecha comercial del año, fijada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Este es el día para retribuir y darles el día especial que se merecen. Aquí una selección de frases originales y sentidas para compartir en este Día de la Madre 2026.

Frases tiernas para mamá

"Desde el primer momento y por todos los días, ¡Feliz día ma!".

"Por darme la razón aún cuando siempre la tenes tu, te amo mamá".

"El mundo necesita más personas como vos, feliz día!".

"Ojalá siempre celebrar juntas y así de unidas. ¡La suerte la tuve yo!".

Madre e hija en un gesto de cariño. Foto: Freepik.

Mensajes cortos para WhatsApp

"Hoy y siempre, feliz de tenerte cerca".

"Todo lo bueno que soy te lo debo a vos".

"No te elegí cuando nací pero ahora te elijo todos los días".

"¡Qué afortunada soy con la mamá que me tocó!".

Frases para subir con mamá a las redes sociales

Subir foto a redes sociales. Foto: Canva

"El amor incondicional existe, y lleva tu nombre. ¡Feliz día ma!".

"La vida no viene con un manual, viene con una madre. ¡Te amo mamá".

"Tu amor me enseñó a volar, y tu ejemplo, a no rendirme".

"Te celebro hoy y todos los días. ¡Feliz día mamá!".

Frases originales y con humor