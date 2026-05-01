La fecha confirmada del Día de los Hijos 2026 en Uruguay, según la Cámara de Comercio

El Día de los Hijos en Uruguay es una de las fechas comerciales establecidas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) en las que se conmemora a un miembro de la familia, así como ocurre en el Día de la Madre o el Día del Padre. Este año el Día de los Hijos se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026, según declara la CCSUy.

Se trata de una fecha comercial nueva, incorporada en 2021 como la última fecha comercial del año. Surgió como una iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay para fomentar y reactivar el consumo en el segundo semestre del año, situándolo a mediados de octubre para no coincidir con otras fechas comerciales importantes.

Origen de la celebración del Día del Hijo

La creación del Día del Hijo, además de su propósito comercial, tiene su fundamento en conmemorar y abordar un público más amplio que en las otras fechas comerciales, para quienes no tenían un "día de", indicaron desde la cámara.

En este sentido, el Día del Hijo aplica a cualquier miembro de la familia, ya que todos son "hijos de", promoviendo una jornada de cohesión familiar y un motivo de celebración colectiva. Además, es un impulso importante para los comercios, ya que los regalos aplican para todos los rangos etarios.

Hija con sus padres. Foto: Pixabay.

Calendario de fechas comerciales en Uruguay para 2026

Estas son los días que fueron fijados por la CCSUy para este año 2026: