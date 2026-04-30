El Día de la Madre 2026 tendrá un cambio de fecha respecto a la celebración del año pasado: cuándo se celebra

En Uruguay, el Día de la Madre se suele celebrar en el mes de mayo, y la edición de este 2026 no será la excepción. Sin embargo, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) indicó, al confirmar cuándo se festeja el Día de la Madre, que este año se celebrará en un fin de semana distinto al que se festejó el año pasado.

El Día de la Madre es la primera fecha comercial del año en el calendario de la Cámara de Comercio, y es una jornada para honrar el amor y la dedicación de todas las madres, y agasajarlas con regalos y gestos de cariño.

En qué fecha se celebra el Día de la Madre 2026

Esta vez, el Día de la Madre tendrá lugar el 10 de mayo de 2026, es decir, el segundo domingo de ese mes, según se le confirmó a El País desde la Cámara de Comercio.

Esto significa un cambio respecto a la edición del año pasado, cuando se había celebrado durante el tercer domingo del mes debido a las elecciones departamentales que se llevaron a cabo.

Día del Centro de mayo, oportunidad para comprar regalos del Día de la Madre en Uruguay

El Día del Centro ya tiene fecha establecida para mayo de 2026 y se trata de una oportunidad para aprovechar los descuentos de los locales ubicados en la zona céntrica de Montevideo en vísperas del Día de la Madre.

Regalo del Día de la Madre. Foto: Freepik.

En la página de Paseo Centro, que nuclea comercios del Centro, Cordón y Ciudad Vieja, ya anunciaron las fechas de la próxima edición del Día del Centro, que tomarán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo.

Cómo nació la tradición de celebrar el Día de la Madre

Muchos países del mundo dedican una jornada a celebrar a las madres, pero que ocurra en mayo refiere a la celebración en Estados Unidos.

Julia Ward Howe, poeta y activista social estadounidense, organizó una gran manifestación pacífica en 1870 en la ciudad de Boston, Massachussetts, donde reunió a las madres víctimas de la guerra de Secesión —la guerra civil de este país norteamericano—. Fue desde entonces que impulsó una campaña en el país para instaurar el Día de la Madre.

En esa cruzada también participó la activista Anna Reeves Jarvis, una mujer que había atendido heridos durante esta guerra y buscaba destacar el trabajo de las mujeres, particularmente de las madres trabajadoras, para reconocer su esfuerzo de cuidar de su familia y trabajar al mismo tiempo.

Anna Reeves Jarvis, activista estadounidense. Foto: Wikimedia Commons.

En 1914, el entonces presidente Thomas Woodrow Wilson la convirtió en una celebración oficial a través de un proyecto de ley y se fijó el segundo domingo de mayo como “Día de la Madre”, fecha en la que había muerto la madre de Reeves Jarvis.

Posteriormente, se fue difundiendo esa misma fecha por el mundo, aunque hay países que lo festejan en un día distinto, como Argentina, que lo celebra en el tercer domingo de octubre, o mismo Uruguay en 2025, año en el que lo celebró el tercer domingo de mayo.