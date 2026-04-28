Cómo se cobra por trabajar el 1º de mayo: lo que dice la ley sobre el feriado del Día de los Trabajadores 2026

Todos los trabajadores en Uruguay tendrán un feriado no laborable este viernes 1º de mayo de 2026 por una nueva conmemoración del Día de los Trabajadores. Este asueto implica el cierre de oficinas públicas y varios sectores privados, por lo que gran parte de la población disfrutará de un día de descanso. No obstante, para el grupo de trabajadores que sí tengan que desarrollar sus actividades laborales, la legislación vigente marca cómo se cobra por trabajar el primero de mayo.

Entre todos los feriados que hay en 2026 en Uruguay, algunas conmemoraciones cambian de fecha y otras se mantienen en el día de la efemérides. Esto es según lo determinado por la ley 16.805, en su redacción dada por la ley 17.414, que explica que los feriados de Carnaval, Semana Santa y los correspondientes al 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre se deben conmemorar el día en el que caen y no se pueden cambiar. Debido a esta legislación, el feriado de este viernes no se corre de fecha.

¿Cómo se les paga a los que trabajen el 1º de mayo?

Con respecto a la remuneración para este feriado, según indica el artículo 18 de la ley 12.590 del 23 de diciembre de 1958, "los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga".

En este sentido, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

En cuanto a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, según el decreto N° 550/989.

Por otro lado, si el trabajador es jornalero y trabaja, recibirá un doble jornal. Esto mismo aplica para los jornales de los trabajadores rurales, según el decreto N° 216/012.

La ley vigente en Uruguay establece que los trabajadores que tengan actividad durante el 1° de mayo recibirán una remuneración doble. Foto: Archivo El País.

¿Qué se conmemora en el Día de los Trabajadores?

El Día Internacional de los Trabajadores se estableció este día en particular por los "Mártires de Chicago"; trabajadores estadounidenses que desde el 1° de mayo de 1886 se pronunciaron y manifestaron en miles de fábricas pidiendo mejoras en las condiciones laborales y perdieron su vida en las manifestaciones.

Acto por el Día de los Trabajadores en Uruguay. Francisco Flores/Archivo El Pais

Tras la Revolución Industrial en Gran Bretaña durante el siglo XVIII, las condiciones laborales eran cada vez más precarias e inhumanas, lo que aumentó considerablemente los reclamos por parte de los trabajadores. En el cuarto congreso de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá en 1884, los obreros utilizaron el lema de "ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa", de donde surge la jornada de las ocho horas.

Se desataron enfrentamientos entre los trabajadores y la policía, con altos niveles de violencia. La explosión de una bomba dejó fallecidos y el gobierno declaró el estado de sitio y el toque de queda. Luego de esa medida los paros cesaron. Estos actos dejaron una huella y pusieron foco en la cuestión social relacionada al trabajo y la vida digna. Las repercusiones persisten hasta el día de hoy, donde en varios países incluso se realizan manifestaciones y actos organizados por sindicatos y movimientos sociales demostrando el significado y la relevancia de honrar el 1° de mayo con su valor histórico y social.

Estas actividades buscan no solo celebrar los avances, sino también visibilizar las demandas pendientes para garantizar condiciones laborales justas y dignas.