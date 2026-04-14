¿Cuándo se cobra el aguinaldo? Esta es la fecha del primer pago a realizarse en 2026

Para los trabajadores uruguayos se aproxima la época del año en la que cobrarán el primer pago del aguinaldo. También conocida como el "sueldo anual complementario", esta partida económica se paga todos los años a las personas con actividad laboral en el sector público y privado, y está establecida por la ley.

Este beneficio data de 1960, cuando fue aprobado a través de la ley N° 12.840. Al inicio, esta ley fijaba al aguinaldo como un único pago al año, pero el decreto ley N° 14.525 del 27 de mayo de 1976 la modificó, cambió la modalidad del pago, por lo que se pasó a un pago en dos etapas: la primera, en el mes de junio, y la segunda, en diciembre.

Según esta norma, el pago del medio aguinaldo en junio se debe llevar a cabo antes de finalizar el mes, por lo que el último día para hacerlo es el martes 30 de junio de 2026. El pago de diciembre, en tanto, debe realizarse antes del día 24.

Sin embargo, el gobierno decreta año a año cuándo se realizan los pagos concretamente a los trabajadores públicos y algún matiz en el plazo para los privados respecto al que determina la ley. Por ejemplo, en 2025, el de diciembre debió hacerse antes del día 20.

Para el medio aguinaldo de junio 2026, se toman en cuenta las remuneraciones percibidas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Para el medio aguinaldo de diciembre, se tomarán las percibidas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre del año en curso.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Condiciones especiales que afectan el monto a cobrar en el aguinaldo

Algunos de los casos que pueden afectar el monto que se cobra por el sueldo anual complementario incluyen: si el trabajador estuvo en seguro de paro, o si tuvo licencia por maternidad o paternidad. En estos casos puntuales, el monto del medio aguinaldo no incluirá en el cálculo a ese período, debido a que la empresa no emitió pagos al empleado.

Además, el aguinaldo no toma en cuenta los beneficios en especies, como los ticket alimentación, y también conlleva los descuentos que tiene el salario habitual, como los de aportes jubilatorios y Fonasa.

En tanto, para los trabajadores rurales, las prestaciones en especie, por alimentación y vivienda, integran el concepto de salario y se computan para el aguinaldo de acuerdo a los fictos, informa el Pit-Cnt, citando la ley Nº 13.619 del 10 de octubre de 1967.

Pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por otra parte, si un trabajador renuncia o fue despedido, tiene derecho a percibir el aguinaldo en proporción al tiempo trabajado. Sin embargo, se se produjo un despido por notoria mala conducta, pierde el derecho al cobro de este beneficio, agrega la central sindical, y tiene los descuentos jubilatorios correspondientes al sueldo, debido a que está sujeto al mismo régimen legal que el salario.