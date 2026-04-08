IRPF 2026: qué es la identidad digital, cómo se activa y por qué servirá para la devolución automática

A la espera de que la Dirección General Impositiva (DGI) confirme oficialmente desde qué fecha se podrá consultar la devolución automática del IRPF 2026 y cómo saber si se tiene un saldo a favor, es clave activar la identidad digital de previamente y entender cómo deben utilizarla los contribuyentes.

La DGI promueve que los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) obtengan la identidad digital para facilitar el trámite de declaración jurada de esos tributos, pero que además sirve luego para utilizar en cualquier trámite en línea ante organismos del Estado.

Para realizar la devolución de IRPF o de IASS, hacer la declaración jurada IRPF 2026 en Uruguay o cualquier otro tipo de trámite ante la DGI se pedirá esta identidad digital. Una vez obtenida, la misma sirve para realizar trámites en línea en otros organismos del Estado, como el Banco de Previsión Social (BPS).

¿Cómo funciona la identidad digital para trámites con la DGI?

Los contribuyentes que se identifican con cédula de identidad ahora pueden acceder a los Servicios en línea de DGI mediante cualquiera de estas cuatro identidades digitales:



Usuario Gub.uy

Identidad Digital Abitab

TuID Antel (RedPagos)

Cédula de identidad electrónica

Las tres primeras identidades digitales requieren la verificación presencial de identidad en los locales habilitados a esos efectos, mientras que con la cédula de identidad electrónica (la nueva cédula) el contribuyente ingresa a los servicios de DGI utilizando un lector de tarjetas para cédula de identidad electrónica, y digita el pin asociado a su cédula.

Si no se tiene uno, se debe recurrir a alguno de los otros mecanismos de identidad digital, y lo pueden hacer sin costo.

Sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

Cómo obtener el Usuario Gub.uy

El Estado marca los siguientes pasos a dar para obtener un Usuario de Gub.uy:



Se inicia el registro en línea, donde se crea una cuenta con nivel básico de seguridad. Para acceder a los servicios de DGI es necesario elevar ese nivel de seguridad, por lo que es necesario verificar la identidad de la persona. Se eleva la seguridad a nivel Intermedio, que se puede realizar de tres maneras:

En forma presencial en locales de DGI o puntos de Atención a la Ciudadanía con el formulario de habilitación de usuario.

Agendando una videollamada.

Mediante firma digital, si posee una cédula de identidad con chip y un lector.

Cómo adquirir una Identidad Digital Abitab

Descargar la app Identidad Digital Abitab y seguir las instrucciones. El contribuyente debe concurrir a un local de Abitab para completar el registro y verificar su identidad. Luego de verificar la Identidad en un local, la aplicación se actualizará y se verá la validación presencial.

Cómo obtener TuID Antel

1. El contribuyente debe concurrir a un local de Redpagos (próximamente) o a un local de Antel habilitado para realizar el registro y verificar su identidad.

2. Validar los datos por correo electrónico y activar su usuario y clave.

3. Descargar la app y seguir las instrucciones.

Dirección General Impositiva (DGI) junto al Pabellón Nacional. Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Cómo hacer trámites con una cédula de identidad electrónica?

El contribuyente ingresa a los servicios de DGI utilizando un lector de tarjetas para cédula de identidad electrónica, y digita el pin asociado a su cédula.

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