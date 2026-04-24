Feriado del 30 de abril de 2026 en Uruguay: quiénes no trabajan este jueves y cómo se paga

El jueves 30 de abril habrá un feriado no laborable para varios uruguayos, previo al Día Internacional de los Trabajadores el viernes 1º de mayo. Se trata del Día del Trabajador Rural y quienes estén en el rubro, tendrán un descanso con un fin de semana largo de cuatro días.

En 2013 se configuró este día como feriado oficialmente, a partir de la ley N° 19.000, promulgada el 15 de noviembre de 2012.

¿A quiénes aplica el feriado del 30 de abril?

"Declárase el 30 de abril de cada año 'Día del Trabajador Rural', como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad", indica el artículo 1 de la norma.

El artículo 2 determina que desde el Poder Ejecutivo se "organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país".

Trabajador rural de la industria arrocera en Uruguay. Rurales El País.

Cuánto se cobra por trabajar en el Día del Trabajador Rural

Al ser un feriado no laborable (para quienes trabajan en el sector rural), aplica la medida de que si es un trabajador mensual y trabaja, deberá cobrar el mes completo, más un día, que se calcula dividiendo el sueldo entre 30. Si realiza horas extra, estas se remuneran con un recargo del 150 % del valor hora, correspondiente a los días laborales, según el decreto N° 550/989.

En tanto, si el trabajador es jornalero y trabaja un feriado pago, recibirá un doble jornal. Esto mismo aplica para los jornales de los trabajadores rurales, tal como lo determina el decreto N° 216/012.