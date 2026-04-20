¿Cuándo se jura la bandera en Uruguay en 2026? Fecha del acto escolar obligatorio y qué dice la ley

El 19 de junio se conmemora el natalicio de José Gervasio Artigas, que configura un feriado laborable para todo Uruguay. En este día se lleva a cabo la Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional en todos los liceos de Uruguay y es obligatorio para todos los uruguayos. En séptimo año de Secundaria se jura la bandera, y en primero de Primaria se hace la promesa del pabellón nacional. Ambas se realizan en la misma fecha, celebrando el nacimiento de José Gervasio Artigas.

El 30 de setiembre de 1915, según indicó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Dirección General de Instrucción Primaria (DGIP) determinó que el 15 de diciembre se celebre el Día de la Bandera, en homenaje a la creación del Pabellón Nacional por parte de la Asamblea Constituyente y Legislativa en 1829. Posteriormente, las escuelas pasaron a hacer una promesa, y la Ley N° 9.943 de 1940 fijó que la fecha en la que se realizara fuera el 19 de junio.

Esta fecha simboliza la importancia que tuvo José Gervasio Artigas para el país, siendo considerado el prócer de la patria. Artigas nació en Montevideo el 19 de junio de 1764 y, por su importancia en la historia de Uruguay, se conmemora un feriado. Este feriado también coincide con la celebración de la fecha comercial del Día de los Abuelos 2026.

Algunos hechos destacados de los que fue parte son: la defensa de Montevideo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la reconquista de la capital del virreinato, la Batalla de las Piedras, el sitio a montevideo y su consecuente "Éxodo del Pueblo Oriental", tal como consigna Uruguay Educa

¿Por qué el 19 de junio es una fecha inamovible para este acto?

La legislación que estableció a esta fecha como feriado es la ley 17.414, que especifica que es un asueto que no se corre de día.

"Al restablecerse la condición de feriado para el día 19 de junio, el Poder Ejecutivo y los organismos rectores de la enseñanza pública dispondrán la realización de actos destinados no sólo a la evocación del héroe general don José Artigas, sino a destacar la trascendencia de sus ideales hasta su inserción en el mundo de hoy", detalla la ley 17.414.

Acto por Natalicio de Artigas. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

Cuáles feriados se pueden correr de fecha y cuáles no

Los feriados que no se corren de fecha, según las leyes mencionadas, son los del 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre. El resto, lo harán dependiendo del día de la semana en que caigan cada año.

La legislación establece que si los feriados caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

Cuánto se cobra por trabajar el 19 de junio

El efecto de los feriados laborables en cuanto a la remuneración depende de si el trabajador es jornalero o mensual, tal como informa el Pit-Cnt. "Cuando en estos días se detiene la actividad, el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal”, mientras que el trabajador que gana un salario mensual cobra el mismo sueldo de siempre", indica la central sindical.

"Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija", agregó.