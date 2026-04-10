ANEP evalúa denunciar ante Delitos Informáticos canal de WhatsApp que difunde y fomenta peleas entre alumnos

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) evalúa realizar una denuncia ante Delitos Informáticos luego de que se difundiera la existencia de un canal de WhatsApp llamado "Peleas de todos lados", en donde se comparten videos de peleas de adolescentes en distintos puntos del país.

Según informó Telemundo y confirmó El País, el canal tiene alrededor de 5.000 seguidores, y pese a que fue creado en octubre del 2025, empezó a funcionar en marzo de este año con el inicio del año lectivo.

"Vimos que hay un grupo de WhatsApp, informé de eso a Secundaria y a UTU", dijo a El País el presidente de la ANEP Pablo Caggiani.

El jerarca explicó que hay una de las peleas que figuran en el canal de WhatsApp que ocurrió en un centro educativo perteneciente a la administración pública.

Pablo Caggiani, presidente de ANEP. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"Esa situación es de hace unos días y se está interviniendo, ya hubo convocatorias a los adultos responsables y al Consejo Asesor Pedagógico, se está trabajando como cuando se pelean dos estudiantes en cualquier centro educativo", dijo Caggiani.

Adelantó además que se están haciendo consultas para ver si se efectúa una denuncia a Delitos Informáticos. "Es un canal que por lo menos en un caso claro tiene imágenes de estudiantes menores de edad que pertenecen a la ANEP, y eso no puede estar circulando", concluyó Caggiani.

De acuerdo a lo que reportó el citado medio, en el canal de WhatsApp hay un número para enviar los videos por privado para luego subirlo.

En él, hay peleas -tanto de hombres como de mujeres- en liceos y UTU de Montevideo, Canelones, Río Negro y Maldonado.