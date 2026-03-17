Tensión en Paysandú: un alumno agredió al director de un liceo mientras le notificaban una sanción

Un adolescente que estudia en el liceo N°4 de Paysandú agredió físicamente al director de la institución mientras se le informaba de una sanción, denunció Fenapes este martes. El incidente ocurrió en la oficina de dirección el pasado jueves.

"Hubo una pelea entre dos alumnos. Y luego uno de los alumnos, ya terminaba la pelea, con su mamá presente y otros actores, agredió al director. Fue una agresión física y verbal muy fea", señaló Zully Guichón, vocera de la Asociación de Funcionarios de Enseñanza Media, en rueda de prensa.

Examen de Secundaria. Foto: archivo

El director fue atendido en el lugar por una emergencia móvil. "Se presentó hoy a trabajar al liceo, pero emocionalmente no se encontraba bien. Los compañeros que lo vieron notaron que también estaba bastante afectado físicamente", puntualizó Horacio Acuña, dirigente de Fenapes, también en rueda de prensa.

Los docentes ocuparon las instalaciones del liceo durante la jornada del lunes para solicitar un mayor acompañamiento por parte de las autoridades de secundaria tras la agresión. En un comunicado emitido el viernes pasado, el colectivo docente exigió a las "inspecciones y autoridades correspondientes un real acompañamiento acorde a los protocolos vigentes y acordados desde cada rol".

"Ante estas situaciones que afectan a las comunidades educativas se reitera la urgencia de contar con el personal suficiente para atender las demandas cada vez más complejas que se presentan. De lo contrario, si hacemos culto a la violencia, ya está en peligro la convivencia", agregaron.