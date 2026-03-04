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El País Información Policiales

Violento episodio en liceo de Durazno: adolescente de 12 años fue apuñalado por un compañero en el recreo

Según informó la Policía, el agresor, de 13 años, llevó un objeto cortante de fabricación casera y agredió a su compañero durante una discusión. La víctima está fuera de peligro.

El País
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04/03/2026, 12:45
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Adolescente apuñaló a un compañero con un arma blanca casera en un liceo de Durazno
Adolescente apuñaló a un compañero con un arma blanca casera en un liceo de Durazno
Foto: Ministerio de Interior

Un adolescente de 12 años fue apuñalado en la tarde de este martes en el liceo N° 2 de la ciudad de Durazno. El autor fue un compañero, de 13 años, quien había llevado al centro de estudios un arma blanca de fabricación casera.

Según información policial, los adolescentes discutieron durante las clases y el ataque se dio a la hora del recreo. "El adolescente de 13 años exhibió un objeto cortante de fabricación casera y tras un intercambio verbal se produjo la agresión hacia la víctima de 12 años", detalló la Jefatura de Durazno.

El menor lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde curaron la herida, que no reviste gravedad. El objeto fue incautado y se realizó relevamiento por parte de la Policía Científica.

El agresor presetó declaración en presencia de su responsable legal. Fiscalía quedó a cargo de la investigación.

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