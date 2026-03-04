Periodista denunció que fue amenazado de muerte tras divulgar videos de maniobras de camiones en ruta 2
Marcelo Umpierrez denunció que recibió una veintena de llamadas luego de publicar un video que le había enviado un seguidor, en el que mostraba a cuatro camiones haciendo maniobras.
Marcelo Umpierrez, periodista oriundo de Maldonado, denunció que fue amenazado de muerte tras la publicación de un video que capta a cuatro camiones en la ruta 2. Según había afirmado el conductor que le envió la filmación, los vehículos estaban "jugando carreras entre ellos" y "adelantando en doble línea amarilla, en repechos y a muy alta velocidad".
Luego de la difusión del video en su cuenta de la red social X, el periodista recibió alrededor de una veintena de llamadas y, en este contexto, fue amenazado de muerte. "Llamar profiriendo graves amenazas (de muerte) a un periodista en el ejercicio de sus funciones no es gratis. Quedó realizada en la noche de ayer la denuncia policial en la Seccional primera de Maldonado", contó Umpierrez.
El conductor que había enviado el video a Umpierrez sostuvo que había denunciado la situación de los camiones a la Policía Caminera y a la propia empresa de transporte encargada de los vehículos. La filmación fue captada en la ruta 2, entre Rodó y Palmitas, en el departamento de Soriano.
A quienes llamaron para amenazarme junto a mi entorno, solamente por realizar mi trabajo a nivel de prensa, les quiero decir que llamar profiriendo graves amenazas (de muerte) a un periodista en el ejercicio de sus funciones no es gratis. Quedó realizada en la noche de ayer la… pic.twitter.com/pLFqfTPDyF— Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) March 4, 2026
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