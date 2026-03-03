"No nos satisface": Caggiani reconoció dificultades en Secundaria por elección de horas y sobrepoblación

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo este martes que el comienzo de cursos en Secundaria, ya total porque iniciaron más grados que el lunes, fue “razonable”. No obstante, reconoció que persisten dificultades por la elección de horas en educación media, que implica que haya docentes sin grupo asignado y estudiantes que quedan sin clases.

“Es un inicio de clases razonable, pero no nos satisface del todo porque pensamos que todavía tenemos cosas para mejorar”, reconoció el titular del máximo organismo educativo, en referencia a las miles de horas que todavía no fueron asignadas. El sindicato de profesores (Fenapes) planteó que no estaban “dadas las condiciones” para comenzar las clases ahora.

“Después de resolver los grupos sobrepoblados y los grupos que faltan vamos a evaluar cómo se mejora para el año que viene”, marcó Caggiani, sobre el comienzo de clases de 215.000 estudiantes que iniciaron esta semana, una cifra estable con respecto al año pasado. Días atrás, el jerarca dijo que Secundaria comenzaría “igual que el año anterior”, porque la efectivización de 4.000 profesores “afectó” la elección de horas.

“Tenemos dificultades con docentes porque nos falta formación ahí, en Matemática, Informática e Inglés, pero que lo vamos a subsanar en el correr de esta semana y la que viene”, marcó el director de Secundaria, Manuel Oroño, en rueda de prensa durante la recorrida oficial por el Liceo 23, ubicado en el barrio Sayago, de Montevideo.

“Ningún grupo” de séptimo y octavo año, lo que antes se denominaba primero y segundo de liceo, tiene sobrepoblación a nivel nacional. “Sí tenemos dificultades en algún grupo de noveno, y en algunas grupos y zonas de bachillerato”, agregó el titular de Secundaria.

Las zonas más críticas de sobrepoblación en Montevideo, sobre todo en bachillerato, son en grupos liceales de La Teja y el Cerro, informó El País este lunes. No obstante, Oroño marcó que hay otras zonas con problemas de sobrepoblación en ciclo básico porque hay “mucha demanda por algunos liceos, y no tenemos la capacidad locativa”.

ANEP resolvió este año casi 60 comedores para duplicar la alimentación de estudiantes de educación media, pasando de 20.000 a 40.000 alumnos. Caggiani ha planteado que extender el servicio de alimentación es un paso más hacia la extensión del tiempo pedagógico.