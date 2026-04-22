La otra medición de la pobreza en Uruguay arrojó que en 2025 el 18,7% de las personas tenía privaciones

La otra medición sobre pobreza en Uruguay, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), arrojó que en el año 2025, para el total del país, el 18,7% de las personas son pobres y que tenían en promedio un tercio de privaciones en cinco dimensiones clave, según el informe dado a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta medición complementa la que el INE había divulgado el lunes que es la estimación de la pobreza por el método del ingreso, que había dado que 16,6% de las personas eran pobres en el año 2025.

A diferencia de la estimación de la pobreza por el método del ingreso -que mide si los ingresos de las personas alcanzan para adquirir una canasta básica alimentaria y una canasta básica no alimentaria-, el IPM tiene el objetivo de "captar las privaciones que enfrentan los hogares uruguayos en cinco dimensiones clave: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo", explicó el INE. Esas cinco dimensiones tienen 15 indicadores para su medición (tres por cada una).

"Para determinar la condición de pobreza multidimensional, se establece un umbral de 21%", lo que siginifica que una persona debe experimentar 21% o más de privaciones ponderadas para ser considerada pobre. Este umbral exige que una persona esté privada en el equivalente a más de una dimensión para ser considerada como pobre multidimensional y es equivalente a experimentar privaciones en 4 o más de los 15 indicadores definidos, añadió.

"Es importante destacar que el IPM y la pobreza monetaria son medidas distintas, ya que capturan diferentes aspectos de la pobreza. Mientras que la pobreza monetaria se basa en el nivel de ingresos de los hogares, el IPM identifica carencias en dimensiones seleccionadas. Por esta razón, los resultados de ambas mediciones no son directamente comparables, dado que una persona puede no ser pobre en términos de ingresos pero sí enfrentar privaciones en otras áreas clave, o viceversa", remarcó el instituto.

Pobreza en Uruguay.

Así, esta otra medición de pobreza en Uruguay, el IPM, mostró que en el año 2025 el 18,7% de las personas son pobres y sufren, en promedio 33,4% de privaciones ponderadas. En 2024 la pobreza alcanzaba al 19,9% de los uruguayos que sufrían, en promedio, 34,1% de las privaciones ponderadas.

"El IPM (cantidad de personas por privaciones) captura tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza y en 2025 se ubicó en 0,063", desde 0,068 en 2024, "lo que representa una caída de aproximadamente del 7% entre 2024 y 2025. Dado que la diferencia estimada se situó en el límite de la significación estadística (al 95%), la evidencia de esta reducción debe interpretarse con cautela", afirmó el INE.

"Para el caso de la incidencia, no se puede afirmar que hubo una reducción significativa del indicador entre un año y otro (de 19,9% a 18,7%) para un nivel de confianza del 95%", aclaró el INE.

"Sin embargo, en el caso de la intensidad, sí se puede afirmar (al 95%) que hubo una caída entre ambos años", añadió.

Pobreza. El País

El informe señaló que "en 2025, los mayores niveles" de privaciones "se observan en los indicadores de años de escolarización de la población adulta, informalidad en el empleo y materialidad de la vivienda. En particular, casi la mitad de la población reside en hogares donde algún adulto presenta privación en años de escolarización, cerca de un 30% en hogares con al menos un miembro en situación de empleo informal y aproximadamente un 17% en hogares con problemas de materialidad en la vivienda".

"Entre la población en situación de pobreza multidimensional, estas mismas privaciones continúan siendo las más relevantes: el 17,4% de las personas pobres vive en hogares con carencias en años de escolarización, alrededor del 12% en hogares con informalidad en el empleo y cerca de un 10% en hogares con privaciones en la materialidad de la vivienda", añadió.

"En conjunto, estos resultados indican que, al igual que en 2024, los años de escolarización, la informalidad laboral y la materialidad de la vivienda concentran las mayores incidencias, tanto en el total de la población como entre quienes se encuentran en situación de pobreza multidimensional", afirmó.

Situación por regiones

El informe mencionó que "Montevideo es la región con la menor incidencia de pobreza, en comparación con el interior del país (16,4% de la población frente a 20,2% de la población respectivamente). Claramente, si se lo compara con el interior, una menor proporción de los habitantes en Montevideo experimenta una menor proporción de privaciones simultáneas en los indicadores definidos. Sin embargo, entre aquellos que son pobres en Montevideo, presentan una intensidad de la pobreza similar a la del interior del país: en promedio, en ambas regiones, una persona pobre experimente privaciones en cinco de los 15 indicadores considerados en el IPM".