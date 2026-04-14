Gremio de Ancap se declara "en conflicto contra el gobierno" y dice que la empresa "no cumplió con lo conversado con Orsi"

Las tensiones entre Ancap y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y Federación Ancap (Fancap) por el negocio del pórtland continúan y el consejo federal de Fancap resolvió por unanimidad declararse “en conflicto contra el gobierno” y denunció que la empresa “incumplió con lo acordado en la reunión con el Presidente de la República”, Yamandú Orsi, hace algunas semanas. “El directorio de Ancap no cumplió con lo conversado con el presidente de la República, y nunca tuvo intenciones reales de negociar una alternativa para el futuro de la industria”, sostuvo Fancap en la resolución a la que accedió El País.

“Ancap se retiró del ámbito de negociación sin negociar realmente una alternativa para el futuro de la Industria Cementera”, sostuvo Fancap en la resolución y agregó que el plan de Ancap de concentrar la producción de pórtland en la planta de Minas “ahorra solamente sobre los puestos de trabajo, y no tiene un plan real a futuro para la industria”.

El consejo federal de Fancap resolvió convocar una asamblea representativa para el martes 21 de abril con el objetivo de decidir medidas gremiales y “resolver un plan de lucha en defensa de la industria cementera y particularmente Planta Paysandú”.

“Ancap transmitió a la población que no iba a haber cierre de ninguna planta, pérdidas de puestos de trabajo e inversiones, y todo esto está siendo claramente incumplido”, señaló el consejo federal de Fancap e indicó que el plan de la petrolera para el negocio del pórtland “no se condice con la realidad operativa de la industria”.

Ancap descartó seguir en la búsqueda de un socio privado para el negocio del pórtland. Foto: Archivo El País

Luego de una reunión el pasado viernes, la empresa le puso punto final a las reuniones con los sindicatos por el negocio del pórtland que era parte del ámbito de negociación que estableció Orsi hace algunas semanas para que las partes lleguen a un acuerdo.

El negocio del pórtland de Ancap cerró el 2025 con pérdidas por US$ 31 millones y para revertir esta situación, la petrolera elaboró un plan en diciembre del año pasado que observa como única salida hasta ahora. El mismo consiste en concentrar la producción de pórtland en la planta de Minas; una de las tres que tiene el grupo además de las que están ubicadas en Paysandú y Manga.