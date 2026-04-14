Estos uruguayos están obligados a presentar una declaración jurada IASS 2026 ante la DGI: fecha límite

La Dirección General Impositiva (DGI) dio a conocer quiénes son las personas que están obligadas a presentar una declaración jurada por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) en el año 2026, trámite correspondiente al ejercicio 2025.

El formulario en línea se encuentra disponible desde el pasado 9 de abril, para que los jubilados y pensionistas comprendidos puedan acceder a través de la página web de la DGI. Los documentos tendrán los datos precargados.

Estas personas están obligadas a presentar una declaración jurada de IASS

La DGI especificó a través de una comunicación oficial que las personas que tienen que presentar declaración jurada de IASS son aquellos jubilados y/o pensionistas que estén en una de estas situaciones:

Cobraron pasividades superiores a $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 provenientes de más de una institución previsional.

superiores a $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 provenientes de más de una institución previsional. Cobraron pasividades que no superaron $ 963.510 nominales en el período entre enero y diciembre 2025 de más de una institución previsional en forma simultánea y no presentaron el Formulario 3800 .

. Cobraron pasividades de un único organismo previsional y no obtuvieron ingresos en el mes de diciembre 2025.

El organismo estatal añade que los contribuyentes no incluidos en estos casos no estarán obligados a presentar declaración jurada. No obstante, podrán presentar declaración quienes hayan tenido retenciones de IASS durante el ejercicio 2025 y quieran acceder al crédito fiscal por arrendamiento.

Trámite ante la DGI. Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Cuándo vence el plazo para presentar una declaración jurada IASS 2026

El plazo para presentar la declaración jurada se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026 y, según informó la DGI, la mayoría de los contribuyentes no estará obligada a realizar este trámite.

Cómo se hace la declaración jurada IASS ante la DGI

Existen dos maneras para realizar la presentación de la declaración jurada de IASS:

En línea, a través del formulario 1812 disponible en la web de la DGI, con datos precargados. Para ingresar, se debe contar con un usuario y clave o identidad digital. A través de un formulario descargable, completándolo y presentándolo por las vías habilitadas.

Los datos precargados no pueden modificarse; únicamente se pueden agregar créditos por alquiler. Además, el contribuyente puede autorizar a un tercero a realizar el trámite en su nombre.

¿Cuándo se cobran las devoluciones por IASS 2026?

Las devoluciones del impuesto comenzarán a pagarse en el mes de mayo:

Desde el 15 de mayo, para quienes optaron por acreditación bancaria.

Desde el 28 de mayo, en redes de cobranza.

Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

Para consultas, la DGI habilitó distintos canales de apoyo para los contribuyentes:

