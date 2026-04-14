JHSF, que comprará el hotel Enjoy de Punta del Este, anunció una "ampliación relevante" del ex Conrad

JHSF emitió este martes un comunicado que difundió Presidencia de la República acerca de la compra del Enjoy Punta del Este. Allí se anunció una ampliación para albergar un centro comercial con tiendas y restaurantes, además del casino y un hotel Fasano.

El anuncio estaba previsto para este martes en la mañana con una conferencia de prensa desde Torre Ejecutiva con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, pero finalmente se desistió de esa iniciativa.

La empresa compradora del complejo hotelero redactó un comunicado que compartió el gobierno en el que anunció la adquisición del "hotel y casino más tradicional de Punta del Este" en "una de las zonas más sofisticadas de la ciudad, reconocida por su elegancia y paisajes naturales".

"El emprendimiento seguirá en operación y pasará por una ampliación relevante, con el objetivo de convertirse en un complejo multiuso de alto ingreso, incorporando un centro comercial con cerca de 50 tiendas y restaurantes, principalmente internacionales, además de un hotel Fasano, el casino y las unidades residenciales", indica el texto de la compañía que ya es propietaria de un hotel Fasano.

Enjoy Punta del Este.

JHSF, que es dueña del grupo Fasano, ya está en Uruguay hace más de 15 años con el complejo Fasano Las Piedras, al norte de Punta del Este. Según el comunicado, se trata de "un emprendimiento que reúne el Hotel Fasano, amplias zonas residenciales con lotes orientados al público de altos ingresos, además de amenities dirigidas a la hospitalidad, ocio y gastronomía, consolidando una presencia estructurada y de largo plazo en el destino".

"La iniciativa está alineada con la estrategia de expansión global de la compañía en destinos relevantes como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán", añade el escrito de la compañía.

De todas formas, el comunicado aclara que la transacción "está sujeta" a algunas condiciones como la obtención de todos los permisos ante el Estado. Por ejemplo, debe ser aprobada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en Uruguay.