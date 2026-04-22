La demanda de trabajo cayó por primera vez en dos años y confirma el cambio de ciclo en el mercado laboral

Luego de dos años de crecimiento, la demanda de trabajo en Uruguay disminuyó 5,8% interanual durante el primer trimestre del año, según reportó el monitor laboral de Advice. La desaceleración ya se insinuaba a lo largo de 2025, pero hasta ahora se trataba de una moderación en el ritmo de crecimiento.

Entre enero y marzo de este año se registraron 19.870 oportunidades de empleo en Uruguay, lo que implicó una caída de 7,8% frente al trimestre previo (21.549 anuncios de trabajo) y de 5,8% en comparación con igual trimestre del año pasado (21.104) . Esto significó la primera caída trimestral en dos años, desde el descenso de 4,3% registrado en 2024.

Si bien en marzo se publicaron 6.843 oportunidades de empleo —un 8,2% más frente al mes anterior—, este registro significó una caída de 7,9% frente a igual mes del año pasado. Enero fue el único mes del primer trimestre con demanda positiva en la comparación interanual (3,1%), mientras que febrero tuvo una caída de 11,8%, lo que dejó en evidencia que los crecimientos puntuales no lograron revertir la tendencia general.

Al analizar la trayectoria trimestral de la demanda laboral se visualiza un cambio de ciclo. Durante 2024 y buena parte del año pasado, la demanda laboral mostró un crecimiento sólido, con tasas interanuales que llegaron a superar el 20% e incluso rozaron el 29,4% en el primer trimestre de 2025.

Sin embargo, desde entonces se instaló una fase de desaceleración progresiva desde el segundo trimestre de 2025 cuando fue de 19,9%, bajando al tercer trimestre a 9,1%, luego al 5,5% en el cuarto trimestre, hasta el 5,8% del primer trimestre de 2026.

Evolución trimestral de la tasa de variación interanual de la demanda laboral

Pese a la caída, el nivel de demanda laboral sigue siendo históricamente alto. De acuerdo con los datos de Advice, la contracción es, por ahora, moderada y generalizada en la mayoría de las actividades, sin indicios de un desplome abrupto.

La consultora consideró que factores como un bajo crecimiento económico proyectado “configuran un escenario en el que la demanda laboral difícilmente supere el récord del año pasado”. En 2025 la demanda laboral creció un 15,1% en comparación con el año anterior y alcanzó un récord de 85.000 empleos.

De acuerdo con la consultora, el comportamiento trimestral "refleja un resultado que no es inesperado, sino que da continuidad a una tendencia de desaceleración de la demanda de trabajo que ya se había observado y analizado en el transcurso de 2025”.

Reunión de equipo en oficina Foto: Unsplash

La caída en la demanda laboral se observó en las seis principales ramas de actividad: tecnologías de la información (1%); administración, contabilidad y finanzas (2,5%); ventas, gestión comercial y marketing (3,6%); industria, construcción y oficios (4,9%); logística y transporte (5,8%) y turismo, hotelería y gastronomía (10,2%).

Para este año proyecta un crecimiento de 1,3%. Si se considera el horizonte de los próximos dos años, las expectativas económicas se encuentran en su momento más bajo desde la pandemia.

Si bien las perspectivas en cuanto al dólar son positivas porque apuntaría a revertir la pérdida de competitividad en sectores como servicios globales y tecnología, un aumento del tipo de cambio podría presionar al alza la inflación, que es determinante en el ajuste de salarios.

En ese sentido, el índice de salario real aceleró su crecimiento en 2025, acumulando hacia el cierre de ese año un aumento de 2,3%, que contrasta con el ritmo más moderado que había tenido en 2024 (0,9%)