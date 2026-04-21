El Banco Central recuperó más de US$ 13 millones para ahorristas afectados por la crisis de 2002 del ex Banco Comercial

El Banco Central (BCU) anunció que concretó un nuevo avance en la recuperación de activos vinculados a la crisis financiera de 2002, al aprobar la transferencia de más de US$ 13 millones en favor de ahorristas del ex Banco Comercial S.A.. El directorio del regulador resolvió el pasado 17 de abril de 2026 transferir US$ 13.254.331 al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial, un instrumento diseñado para canalizar los recursos recuperados y distribuirlos entre los depositantes de la institución.

Según informó el regulador, los fondos surgen del “remate judicial y la realización de diversos bienes que se encontraban embargados”. Estas recuperaciones son el resultado de “acciones judiciales y medidas cautelares impulsadas por los servicios jurídicos del BCU”, en el marco de procesos iniciados contra personas físicas, jurídicas y empresas vinculadas a maniobras dolosas que contribuyeron al deterioro económico y financiero del banco.

Las actuaciones, señalaron desde el organismo, fueron promovidas en cumplimiento de su finalidad legal de proteger el ahorro público. Los recursos recuperados se incorporan íntegramente al fondo administrado por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab), del cual son cuotapartistas los propios depositantes del Banco Comercial.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Desde el BCU indicaron además que el organismo continúa avanzando en la ejecución de sentencias favorables ya obtenidas, así como en la implementación de nuevas medidas cautelares, lo que ha permitido sostener en el tiempo el flujo de recuperación de activos.

Según el Central, este proceso forma parte de un esfuerzo de largo plazo asociado a las consecuencias de la crisis financiera de 2002, uno de los episodios más severos que atravesó el sistema bancario uruguayo, y que derivó en la liquidación de varias instituciones.

En ese contexto, mecanismos como el Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario y la gestión de la Copab han servido para canalizar los activos recuperados e intentar recomponer las pérdidas sufridas por los depositantes.