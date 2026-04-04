Uno de los legados que dejó la crisis de 2002 en Uruguay para proteger a los ahorristas superó los US$ 1.400 millones

La crisis económica que sufrió Uruguay en el año 2002 no solo dejó lecciones aprendidas, sino también instrumentos para la eventualidad de tener que enfrentar un escenario como ese. Uno de ellos, es el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (FGDB) que, ante la quiebra de una institución financiera, está disponible para respaldar los depósitos hasta determinados montos, que además son diferentes en moneda nacional y extranjera. Pese a estar previsto por ley en 2002, el FGDB recién fue reglamentado (y puesto en funcionamiento) por un decreto en marzo de 2005 ante la crisis de Cofac (que luego fue absorbida por banco Bandes de Venezuela). La Corporación de Protección para el Ahorro Bancario (Copab) es la institución que asegura los depósitos bancarios en Uruguay y administra el FGDB.

La garantía de los depósitos por persona física o jurídica en cada institución de intermediación financiera, cubre hasta el equivalente a US$ 10.000 para el total de sus depósitos en moneda extranjera y hasta el equivalente a 250.000 Unidades Indexadas (UI, actualmente $ 1.625.025, esto equivale a US$ 40.086), para el total de sus depósitos en moneda nacional. En ambos casos comprende, capital e intereses a la fecha del balance de liquidación de la institución. Así, el fondo garantiza (según la cotización actual del dólar) cuatro veces más en moneda nacional que en dólares.

¿Cómo se nutre de dinero el FGDB? El fondo recibe el aporte de bancos y cooperativas de intermediación financiera (mediante un componente fijo de 1 por 1.000 de los depósitos en moneda nacional y de 1,5 por 1.000 de depósitos en moneda extranjera y otro variable que tiene que ver con el riesgo que asume cada institución). Además, la Copab coloca el dinero del fondo y recibe intereses por ello. También las utilidades de la Copab van a engrosar el FGDB, así el producido (si hiciera) préstamos o empréstitos, con entidades financieras nacionales, extranjeras o internacionales; el capital preferente que aporte el Estado, entre otros.

Entonces, ¿cuánto tiene actualmente el FGDB? El informe del fondo cerrado al año 2025, divulgado recientemente por la Copab, muestra que alcanzó a US$ 1.416 millones. De acuerdo a la legislación vigente, el FGDB tiene un tope que es el 5% del total de depósitos del sistema garantizados y ese monto es actualmente de US$ 2.237 millones, por lo que el fondo está en el 63% del máximo que puede alcanzar. Visto de otra forma, al FGDB todavía le falta un 37% para ser completado, por lo que está en fase de "construcción".

Al cierre de diciembre de 2025, los depósitos cubiertos en moneda nacional de todo el sistema ascendieron a $ 256.232 millones (US$ 6.563 millones). Esto implica que el 52,48% de los depósitos garantizados (aquellos que son de empresas y familias) estaban cubiertos.

En cuanto a los depósitos cubiertos en moneda extranjera de todo el sistema financiero a fin del año pasado alcanzaban a US$ 5.554 millones. Esto es el 17,22% de los depósitos garantizados.

Con el monto actual del FGDB, le daría para cubrir la caída de un banco "grande".

Por otro lado, el informe señaló que las personas con depósitos en moneda nacional menores a 250.000 UI representaban el 99% a fin de 2025. Así que solo el 1% no tiene sus depósitos garantizados por superar ese límite.

Por otra parte el 67% de las personas tienen depósitos en moneda extranjera menores a US$ 10.000 a fin de 2025. Por lo que el 33% no tiene sus depósitos garantizados al superar ese monto.

Foto: Pxhere.

¿Cómo administra la Copab el FGDB? Al cierre de 2025, del total del fondo el 71,25% estaba invertido en depósitos en el exterior en dólares en bancos de primera línea, el 15,715% en depósitos en el Banco Central (BCU) en pesos uruguayos, UI y dólares, el 7,32% en Notas del Tesoro en UI y el 5,42% en Letras de Regulación Monetaria en pesos del BCU.

La Copab señaló en el informe que "dada la etapa de crecimiento en que se encuentra el fondo y considerando sus cometidos, se ha priorizado la seguridad en sus colocaciones en lugar de la obtención de mayor rentabilidad".

Las garantías de los depósitos bancarios se vuelven especialmente importantes en momentos actuales con grandes riesgos externos, asociados a la volatilidad global, los precios de los activos, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre. Aún en ese contexto mundial, el sistema financiero uruguayo ha mantenido niveles elevados de solvencia y liquidez, baja morosidad y bastante capacidad para absorber los shocks externos, según ha destacado el BCU en varias oportunidades.

Sistema de alerta temprana

En un semanario organizado por la Copab en noviembre de 2025 sobre el seguro de depósitos en Uruguay, su presidente, Daniel Dominioni, explicó que la institución va más allá de las funciones de seguro de depósitos, ya que es además la autoridad de resolución. Esto significa que si un banco entra en crisis, es la Copab la que se hace cargo y busca una solución (que no necesariamente es el uso del seguro).

"Con el fin de ser proactivos y seguir aportando alternativas de soluciones, la Copab está estudiando la forma de incorporar herramientas a la normativa, como pueden ser la figura de un banco puente o mecanismos de bail-in, que son mecanismos presentes en otros seguros de depósitos del mundo y en las mejores prácticas internacionales", indicó el comunicado de la institución.

A su vez, "la Copab hace un seguimiento permanente de las instituciones de intermediación financiera para lo que cuenta con un sistema de alerta temprana, donde se monitorean constantemente algunas variables claves del sistema. Adicionalmente, tiene un memorándum de entendimiento con el BCU y la Superintendencia de Servicios Financieros, que les permite analizar coordinadamente situaciones que puedan transformarse en críticas", afirmó.