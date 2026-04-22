¿Problemas con los combustibles? Gremio de Ancap anuncia medidas sindicales "sorpresivas y distorsivas" ante conflicto

El conflicto por el negocio del Pórtland entre Ancap y Federación Ancap (Fancap) no da tregua y esta vez la asamblea representativa del gremio resolvió por unanimidad aplicar “un plan que comprenda medidas sindicales sorpresivas y distorsivas en áreas centrales de Ancap” (lo que puede afectar el área de abastecimiento de combustibles). Además, resolvió convocar al Pit-Cnt a un paro con movilización en Torre Ejecutiva en conjunto con el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) –que agrupa a los sindicatos de empresas públicas y entes autónomos–, para denunciar la situación de la industria cementera y la pérdida de puestos de trabajo en varios sectores de actividad en el departamento de Paysandú.

“Queda en claro que lejos de ser un 'repliegue táctico' es un desmantelamiento liso y llano”, señaló la asamblea de Fancap en la última resolución de este martes sobre el plan de Ancap para reducir las pérdidas que arroja el negocio del pórtland desde 1999. El mismo consiste en trasladar la producción de clinker –material intermedio del cemento– de la planta de Paysandú a la de Minas y mantener la planta de Manga como centro de distribución.

Fancap denunció una “negativa del gobierno a continuar con los diálogos en busca de propuesta de consenso que generen un cambio necesario para la industria cementera sin cierres ni pérdidas de puestos de trabajo” y consideró que la propuesta “no garantiza, ni todas las plantas de Ancap en funcionamiento, ni un plan de inversiones serio que revierta la situación crítica de la industria”.

“Está comprobado que el plan no garantiza todos los puestos de trabajo de la industria ni los derechos de los trabajadores públicos y privados del Pórtland”, sostuvo el gremio en la resolución.

Planta de pórtland de Minas. Foto: Darwin Borrelli.

El consejo federal de Fancap había resuelto por unanimidad declararse “en conflicto contra el gobierno” y denunció que la empresa “incumplió con lo acordado en la reunión con el presidente de la República”, Yamandú Orsi, hace algunas semanas. “El directorio de Ancap no cumplió con lo conversado con el presidente de la República, y nunca tuvo intenciones reales de negociar una alternativa para el futuro de la industria”, sostuvo Fancap la semana pasada.

Luego de la reunión con Orsi, el MTSS propuso un ámbito de negociación que se extendería hasta el 20 de abril. Según relataron fuentes de Ancap, la intención de la petrolera era intercambiar información sobre la industria cementera pero “sin negociar la gestión”. En cambio, Fancap proponía reflotar el negocio a través de nuevos mecanismos de administración que impliquen no perder fuentes de trabajo.

Ancap descartó seguir en la búsqueda de un socio privado para el negocio del pórtland. Foto: Archivo El País

Sin embargo, tras una intensa reunión hace algunas semanas, Ancap dio por finalizados los encuentros y resolvió avanzar con su plan de reestructuración del negocio del Pórtland. Para comenzar a aplicarlo, Ancap aguarda la confirmación del traslado de algunos trabajadores de Paysandú a Minas, según indicaron fuentes de la empresa a El País.

“Intentamos en todos los ámbitos demostrar que estábamos en condiciones y con voluntad de aportar a resolver los problemas de la industria. Conocedores de primera mano de los grandes errores de gestión acumulados en años”, indicó el sindicato en un informe al que accedió El País y que fue presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre las negociaciones.