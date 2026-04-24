Club por club, los 126 jugadores lesionados de la Liga AUF Uruguaya 2026; cuál fue el equipo más afectado

El relevamiento deja más que una suma de nombres: dibuja un patrón claro. Las lesiones musculares, especialmente los desgarros, dominan el Torneo Apertura, seguidas por esguinces y un número menor, pero significativo, de fracturas y roturas ligamentarias que implican meses de recuperación. La reiteración de casos y la reincidencia tras haber recibido el alta médica, encienden una señal de alerta sobre los tiempos de recuperación y la exigencia a la que están siendo sometidos.

En ese escenario, los equipos grandes son también los más afectados. Peñarol es sin dudas el conjunto con más bajas en lo que va del año al tener 17 jugadores lesionados en 12 fechas disputadas. Por su parte, Nacional ha tenido en su mayoría lesiones musculares con distensiones o desgarros y gran parte de estas ausencias ocurrieron antes de comenzar la doble competencia con un total de 11 futbolistas lesionados. Diferentes actores marcan cada vez más como un factor determinante en este tema la parte emocional y mental. Ahí encontramos una coincidencia interesante ya que los equipos con más exposición y repercusión aparecen entre los que tienen más jugadores en sanidad. Sin embargo, el resumen muestra que este problema atraviesa a todo el fútbol uruguayo, por ejemplo, Defensor Sporting y Progreso son los equipos con más jugadores desgarrados (10).

Este relevamiento resume un total de 126 futbolistas lesionados en 12 fechas del Torneo Apertura, 91 casos por temas musculares, 10 de ligamentos cruzados y 25 que incluyen esguinces, luxaciones, entre otros.

Canchas, planificación física, intensidad del calendario y la recuperación aparecen como factores que, combinados, ayudan a explicar un torneo donde la diferencia la marcan los que están dentro del campo, pero, cada vez más, los que logran mantenerse fuera de la sanidad.

Albion.

En su mayoría fueron musculares: El Pionero ha sufrido pocas bajas, en su mayoría por temas musculares y una por traumatismo de rodilla. Cinco lesionados.

Bajas actuales: Matías De los Santos (desgarro)

En la temporada: Agustín Pereira (traumatismo rodilla), Octavio Perdomo, Matías De los Santos, Román Gutiérrez y Tobías Figueroa (distensión).

Boston River.

Lesiones variadas: Bajas por lesiones muscularespero la más grave fue la de Freddy Martínez que sufrió una fractura de clavícula que requirió una operación. Siete lesionados.

Bajas actuales: Leandro Suhr y Lautaro Vázquez (desgarros), Freddy Martínez (fractura clavícula).

En la temporada: Martín González, Mateo Rivero, Facundo Muñoa y Andy López, todos por lesiones musculares.

Central Español.

Una grave: Ha tenido lesiones como desgarros y esguinces, pero la más importante fue la fractura de metatarsiano de Santiago Sequeira. Ocho lesionados.

Bajas actuales: Santiago Sequeira (fractura de metatarsiano).

En la temporada: Facundo Yocco y Juan Ignacio Dupont (distensión), Logan Ponce y Bautista Herrera (desgarros), Fernando Camarda (esguince y desgarro), Mateo Urrutia (traumatismo rodilla), Máximo Alonso (sobrecarga).

Cerro.

Lesiones de gravedad: Tuvo una lesión muy compleja por una rotura de ligamentos y meniscos internos y externos de la rodilla en el futbolista Nahuel Sena. Siete lesionados.

Bajas actuales: Pablo Da Silveira (ligamentos cruzados), Santiago Paiva (luxación hombro), Emanuel Carlos (desgarro), Nahuel Sena (ligamentos y meniscos).

En la temporada: Mateo Argüello (esguince),Pablo Da Silveira y Nahuel Sena (rotura ligamentaria), Santiago Paiva (luxación hombro), Emiliano Sosa, Emanuel Carlos e Iván Valenzuela (desgarros).

Nahuel Sena es retirado en camilla por lesión en el partido entre Peñarol y Cerro en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Cerro Largo.

Lesiones musculares y esguinces: De los equipos que no tuvo lesiones de gravedad, solamente ausencias por temas musculares y esguinces. Siete lesionados.

Bajas actuales: Fernando Souza (desgarro).

En la temporada: Axel Pandiani y Diego Daguerre (esguinces), Juan Moreno y Lukas González (distensiones), Fernando Souza, Santiago Marcel y Sebastián Assis (desgarros).

Danubio.

Lesión grave: El franjeado tuvo pocas lesiones en lo que va de la temporada pero una de ellas fue grave. Ivo Constantino sufrió fractura de peroné. Tres lesionados.

Bajas actuales: Ivo Costantino (fractura de peroné).

En la temporada: Ivo Costantino (conmoción cerebral y fractura de peroné), Sebastián Fernández (desgarro), Emiliano Velázquez (distensión).

💪🏼 ¡𝐅𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚, 𝐈𝐯𝐨ⵑ



Ivo Costantino sufrió una fractura de peroné en el encuentro ante de Cerro Largo.

Será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas, le deseamos pronta recuperación. #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/9NBjH9QFb2 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) March 31, 2026

Defensor Sporting.

Todos desgarros: El violeta es el equipo con más lesiones musculares. La más compleja fue la de Xavier Biscayzacú que afectó el tendón. 11 lesionados.

Bajas actuales: Xavier Biscayzacú (desgarro complejo), Brian Lozano, Guillermo De los Santos y Manuel Jorge (desgarros).

En la temporada: Facundo Castro, Brian Lozano, Marco Saravia, Germán Barrios, Nicolás Medina, Alan Torterolo, Lautaro Navarro, Kevin Dawson (desgarros).

Deportivo Maldonado.

Desgarros y ligamentos : Sufrieron temas musculares y la lesión de gravedad de Trenskenchu que se rompió los ligamentos cruzados. 10 lesionados.

Bajas actuales: Simón Trenskenchu (ligamentos), Juan Ramos (desgarro), Santiago Cartagena (esguince).

En la temporada: Emiliano Mozzone, Gonzalo Larrazábal, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Bruno Mendes, Franco Marino (desgarros), Diego Segovia (traumatismo lumbar).

Juventud de Las Piedras.

Muchas y graves: El equipo pedrense es de los que más ha sufrido por la variedad de lesiones, desde musculares hasta rotura de ligamentos y fracturas. Nueve lesionados.

Bajas actuales: Federico Barrandeguy (esguince), Ignacio Mujica (fractura), Bruno Larregui y Martín Caceres (desgarros), Rodrigo Rodríguez (ligamentos cruzados), Agustín Alaniz (lesión en el pie).

En la temporada: Rodrigo Chagas (desgarro), Sebastián Sosa (distensión), Patricio Pernicone (sobrecarga).

Liverpool.

Todos desgarros: En la actual temporada del negriazul, todas las bajas fueron debido a lesiones musculares con diferentes tiempos de recuperación. Cuatro lesionados.

Bajas actuales: Jean Pierre Rosso (recuperación de ligamentos cruzados, la lesión ocurrió en la temporada anterior).

En la temporada: Kevin Amaro, Agustín Cayetano, Facundo Barceló y Facundo Perdomo (desgarros).

Montevideo City Torque.

Casos puntuales: Ha tenido prácticamente a todos sus jugadores disponibles en esta temporada salvó alguna ausencia por distensión muscular. Tres lesionados.

Bajas actuales: Nahuel Leivas (recuperación de ligamentos cruzados; la lesión ocurrió en 2025).

En la temporada: Gonzalo Montes (desgarro en pretemporada), Luka Andrade (desgarro) Kevin Silva (distensión muscular).

Nacional.

Mayoría de lesiones musculares: Una extensa lista de desgarros, con excepción de Federico Bonilla que alternaba en primera y sufrió rotura de ligamentos. 11 lesionados.

Bajas actuales: Maximiliano Silvera (sobrecarga), Gonzalo Carneiro (desgarro) y Federico Bonilla (rotura de ligamentos cruzados).

En la temporada: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, Maximiliano Silvera, Juan de los Santos, Sebastián Coates (desgarros), Nicolás López (traumatismo muscular), Juan Pintado (distensión),Tomas Viera (traumatismo en cadera).

Sebastián Coates tras lesionarse en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol.

Muchas y graves: Es el equipo con más jugadores en sanidad del Torneo Apertura, desde lesiones musculares hasta fracturas y rotura de ligamentos cruzados. 17 lesionados.

Bajas actuales: N. Herrera, L. Fernández, E. Gularte, M. Olivera, L. Angulo , L. Couture, L. Ferreira.

En la temporada: M. Arezo (sobrecarga), M. Olivera y L. Umpiérrez (esguinces), A. Hernández (esguince complejo), L. Hernández, D. Laxalt, F. Escobar, E. Darias, T. Olase, B. Álvarez (desgarros), G. Barbas y J. Cabrera (recuperación de ligamentos cruzados).

Nahuel Herrera visiblemente dolorido tras la lesión que sufrió en el hombro en el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Progreso.

Casi todos desgarros: Fue de los equipos con más jugadores desgarrados en lo que va del torneo . Ademas sufrió una fractura de costilla entre las más graves.11 lesionados.

Bajas actuales: Ayrton Cougo y Federico Andueza (desgarros), Gary Silva (pubalgia).

En la temporada: Joaquín Solleiro, Facundo De León, Ayrton Cougo, Federico Andueza, Gianfranco Trasante, Marcos Paolini, Sebastián Cardozo, Facundo Kidd, Mauro Martín (desgarros), Jonathan Dos Santos (fisura costilla).

Racing.

Pocas pero una grave: Han tenido muy pocas bajas pero una de gravedad. Facundo Parada sufrió la rotura de ligamentos cruzados y se pierde el resto del año. Cuatro lesionados.

Bajas actuales: Facundo Parada (rotura de ligamentos cruzados), Agustín Álvarez Wallace (desgarro).

En la temporada: Juan Pablo Bosca e Iván Manzur (desgarros).

Wanderers.

Lesiones graves: Tuvo lesiones importantes como fracturas y rotura de ligamentos que conllevan varios meses fuera de las canchas para los futbolistas. Ocho lesionados.

Bajas actuales: Sergi Oriol (fractura), Paulo Lima (rotura ligamentos cruzados), Joaquin Zeballos (fractura), Leandro Zazpe y Luciano Cosentino (distención muscular)

En la temporada: Rodrigo Rivero, Jonathan Urretaviscaya y Nahuel Furtado (distención muscular).