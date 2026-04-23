Es una alta: Javier Cabrera volvió a entrenar con Peñarol tras siete meses y Diego Aguirre gana un extremo

El hincha de Peñarol, tras tantas malas novedades en materia sanitaria de sus futbolistas, recibió una buena noticia de cara a lo que se le viene y es la vuelta a los entrenamientos de Javier Cabrera, de 34 años. El Cangrejo, que ha sido un pilar fundamental para Diego Aguirre en esta cuarta etapa en el club, superó la rotura de ligamentos en la rodilla derecha y ya se sumó a los trabajos con el grupo Mirasol.

La tensión en el club aurinegro estuvo puesta, por momentos, en España a raíz de la operación en la rodilla de Leonardo Fernández, al final fue exitosa y el 10 estará —como mínimo— siete meses afuera de las canchas. Sueña con poder regresar en la recta final de la temporada para disputar la definición del título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Más que un equipo de fútbol Peñarol se ha vuelto en estos días en una especia de sanidad tras los lesionados que posee. Entre ellos: Maximiliano Olivera y Emanuel Gualarte desgarrados, Nahuel Herrera se recupera de su lesión en el hombro, Lorenzo Couture transita la rehabilitación de su hombro, Lucas Ferreira y Luis Miguel Angulo con distensiones musculares, y Matías Arezo con una sobrecarga muscular.

El lamento de Maximiliano Olivera tras su lesión en el partido entre Peñarol y Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Por eso la vuelta del Cangrejo es muy importante para la Fiera ya que siempre lo ha considerado una pieza clave en el equipo y, sobre todo, el momento que atraviesa el conjunto aurinegro con el tema lesiones. "Cangrejo en la Ciudad Deportiva", así lo comunicó Peñarol por medio de sus redes sociales junto a una foto de Cabrera en el entrenamiento del Mirasol.

Cangrejo en la Ciudad Deportiva 🦀 pic.twitter.com/ahJmBFR66f — PEÑAROL (@OficialCAP) April 23, 2026

El último partido que disputó el exjugador de Argentino Juniors con la camiseta de Peñarol fue el pasado 6 de setiembre en el victoria 1-0 frente a Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Javier Cabrera defendiendo la camiseta de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

La idea que tiene Peñarol es que Cabrera siga entrenando con el equipo para que pueda volver a las canchas lo antes posible. Son días agitados los que se le vienen al club Mirasol: el domingo visita a Wanderers en el Estadio Centenario, desde la hora 19:00, en un duelo clave por la lucha del título de campeón del Torneo Apertura y el próximo jueves visitará a Corinthians en el Neo Química Arena, a la hora 21:00, (ESPN y Disney+) por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.