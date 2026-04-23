FUBB denunció a Nacional tras incidentes en el clásico: a qué sanción se expone y en qué plazos saldría el fallo

La Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), ingresó a últimas horas de la tarde, el informe de seguridad tras los hechos sucedidos en el clásico entre Nacional y Peñarol, en el Polideportivo del Gran Parque Central. Los neutrales denunciaron de oficio a la hinchada del club, que una vez terminado el encuentro, arremetieron contra la delegación del aurinegro y tuvo que intervenir la Policía.

En la mañana, Santiago Sánchez le había confirmado a Ovación que el Carbonero no denunciaría los hechos, pero que si evacuaría vista en caso de que lo haga la FUBB. Esto es lo que terminó sucediendo, la denuncia entró y mañana a primera hora se le enviará a los clubes para que estos presenten sus descargos.

Una vez terminado el partido, en plena retirada de la delegación del club vencedor, varios hinchas invadieron el rectángulo buscando agredir, lanzaron botellas, pero por la rápida intervención de la seguridad privada de ambos clubes, y luego de la Policía, el caos pudo ser controlado a tiempo.

Gustavo Pérez, dirigente de Peñarol, fue herido por un proyectil y el miércoles a la noche fue atendido por la sanidad del club, una vez que la delegación llegó al Palacio. Parece claro que las acciones cometidas por la hinchada de Nacional, entrarían en el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo, que juzga agresiones. Este fue el mismo apartado del reglamento por el que el aurinegro fue sancionado en el clásico que jugó como local, que resultó con una quita de tres puntos y la pena de siete partidos a jugarse a puertas cerradas.

Este artículo manifiesta que el club "cuya afición fuera responsabilizada por agresión... será sancionada con pena de multa de 8.000 a 40.000 U.I y la pérdida de dos a seis puntos. Adicionalmente, se podrá imponer la obligación de celebrar los partidos a puertas cerradas o sin afición local de uno a doce partidos".

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