Nacional vs. Peñarol en vivo: quintetos confirmados para el clásico clave por el primer lugar de la Liguilla

Nacional y Peñarol juegan un clásico que puede ser decisivo en la lucha por un importante primer puesto de la Liguilla. El tricolor necesita el triunfo si quiere seguir soñando para ser el "1" de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mientras que el aurinegro va por un punto que puede ser prácticamente decisivo, en esa disputa que permitiría al ganador de la posición, evitar a un candidato como Aguada, hasta la final. Ambos juegan a partir de las 21:15 horas en el Polideportivo del Gran Parque Central con el arbitraje de Andrés Bartel, Gonzalo Salgueiro y Adrián Vázquez.

El partido es transmitido por VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. Además lo transmitirá Básquet Pass, la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del torneo.

Nacional viene con una buena racha a nivel nacional, cuatro triunfos consecutivos, que lo pusieron en la disputa del primer puesto. El tricolor la inició derrotando a Defensor Sporting, y luego sumó un agónico triunfo ante Malvín. Además cosechó dos resonantes triunfos, en el clásico en el Palacio, y ante Aguada. Posteriormente, el tricolor viajó al Final Four de la Basketball Champions League Americas, y se subió al podio, tras caer ante Franca y aplastar a Flamengo. Para esta noche, Nacional utilizará la tripleta extranjera con la que cerrará el campeonato: James Feldeine, Connor Zinaich y Ernesto Oglivie.

Por su parte, Peñarol superó las turbulencias que le produjeron perder por primera vez en la temporada dos partidos consecutivos. El Mirasol tocó su plantel y salió ganando, con la salida de Mikh McKinney —que perdió los dos partidos que jugó— por el bicampeón de la NBA con Miami Heat, Norris Cole. El aurinegro superó con claridad a Aguada en un duelo directo, reponiéndose de la quita de cinco puntos, que sufrió tras la denuncia que sufrió en el clásico, y que además le quitó la posibilidad de contar con su público, mínimo hasta semifinales.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Planteles

Nacional: Luciano Parodi, James Feldeine, Bernardo Barrera, Connor Zinaich, Ernesto Oglivie. Suplentes: Agustín Méndez, Juan Tauré, Marcos Cabot, Eduardo Superi, Patricio Prieto, Jerónimo Galeano, Pablo Gómez. DT: Álvaro Ponce.

Peñarol: Santiago Vescovi, Norris Cole, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Andrés Ibargüen. Suplentes: Federico Bavosi, Santiago Calimares, Onel Rosado, Nicolás Lema, Jy'lan Washingyon, Conrado Heilmann, Martín Rojas. DT: Leandro García Morales.

Los planteles entran a cancha

Los hinchas se acercaron al Palacio

La hinchada de Peñarol se reunió en el Palacio para arengar a sus jugadores, previo al clásico.