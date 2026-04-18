Nacional vs. Flamengo en vivo: el Bolso va por subirse al podio de la Basketball Champions League Americas

Nacional cierra a partir de las 17:40 horas su participación en la Basketball Champions League Americas, jugando frente a Flamengo en el Estadio Obras de Buenos Aires, por el tercer puesto de la competición continental.

El tricolor viene de caer ante Franca en un partido que se resolvió en el último cuarto, mientras que el Mengão, fue aplastado por Boca Juniors en el partido de fondo. En el torneo se midieron tres veces, donde el Bolso se impuso siempre, incluso la última fue en el estadio donde se miden esta tarde. Arbitran Johnny Batista (Puerto Rico), Krishna Domínguez (México) y Nicolás Flores (Paraguay).

El partido es transmitido a través de DSports y DGO. Además, FIBA lo transmite por su canal de YouTube para fuera de Latinoamérica.

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