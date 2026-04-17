Nacional vs. Franca en vivo: el Bolso va por una nueva final continental, ante el líder de la liga brasileña

Nacional se presenta en el Estadio Obras de Buenos Aires, ante una oportunidad histórica, la de llegar a su primera final de las Américas, jugando ante el líder de la liga brasileña, Franca, por una de las semifinales de la Basketball Champions League Americas, a las 17:40 horas (DSports y DGO). A las 21:40 Boca Juniors va frente a Flamengo por el segundo boleto a la definición.

El equipo de Álvaro Ponce llega a esta instancia como el único invicto del certamen, y sumando la Liga Sudamericana que conquistó en 2024, arrastra 14 triunfos consecutivos a nivel internacional, la mejor racha de un equipo uruguayo en la historia. Por su parte, su rival suma 10 victorias al hilo, contando nivel local e internacional.

El arbitraje está a cargo de Julio Anaya (Panamá), Johnny Batista (Puerto Rico) y Carlos Vélez (Colombia).

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La racha internacional de Nacional

1- 90-73 vs. ABA Ancud (Chile)

2- 87-73 vs. San Lorenzo (Argentina)

3- 84-58 vs. Santa María (Ecuador)

4- 79-59 vs. Español de Osorno (Chile)

5- 76-58 vs. Defensor Sporting (Uruguay)

6- 77-76 vs. San Lorenzo (Argentina)

7- 75-63 vs. Flamengo (Brasil)

8- 75-71 vs. Obras (Argentina)

9- 90-74 vs. Obras (Argentina)

10- 95-76 vs. Flamengo (Brasil)

11- 77-73 vs. Obras (Argentina)

12- 89-79 vs. Flamengo (Brasil)

13- 97-94 vs. Paisas (Colombia)

14- 96-75 vs. Paisas (Colombia)

La racha de Franca

14 de abril — 83-78 vs. Brasília

12 de abril — 92-82 vs. Rio Claro

9 de abril — 100-64 vs. Pato Basquete

6 de abril — 91-87 vs. Bauru

3 de abril — 79-75 vs. Mogi

1° de abril — 93-91 vs. São José

24 de marzo — 96-93 vs. Corinthians

22 de marzo — 116-71 vs. Fortaleza

19 de marzo — 114-95 vs. Unifacisa

12 de marzo — 103-91 vs. Minas Tenis