Nacional vs. Franca en vivo: el Bolso va por una nueva final continental, ante el líder de la liga brasileña
El Bolso buscará por segunda temporada consecutiva llegar a una final internacional, jugando en el Estadio Obras de Buenos Aires. Del otro lado, Boca Juniors y Flamengo jugarán por su pasaje.
Nacional se presenta en el Estadio Obras de Buenos Aires, ante una oportunidad histórica, la de llegar a su primera final de las Américas, jugando ante el líder de la liga brasileña, Franca, por una de las semifinales de la Basketball Champions League Americas, a las 17:40 horas (DSports y DGO). A las 21:40 Boca Juniors va frente a Flamengo por el segundo boleto a la definición.
El equipo de Álvaro Ponce llega a esta instancia como el único invicto del certamen, y sumando la Liga Sudamericana que conquistó en 2024, arrastra 14 triunfos consecutivos a nivel internacional, la mejor racha de un equipo uruguayo en la historia. Por su parte, su rival suma 10 victorias al hilo, contando nivel local e internacional.
El arbitraje está a cargo de Julio Anaya (Panamá), Johnny Batista (Puerto Rico) y Carlos Vélez (Colombia).
La racha internacional de Nacional
1- 90-73 vs. ABA Ancud (Chile)
2- 87-73 vs. San Lorenzo (Argentina)
3- 84-58 vs. Santa María (Ecuador)
4- 79-59 vs. Español de Osorno (Chile)
5- 76-58 vs. Defensor Sporting (Uruguay)
6- 77-76 vs. San Lorenzo (Argentina)
7- 75-63 vs. Flamengo (Brasil)
8- 75-71 vs. Obras (Argentina)
9- 90-74 vs. Obras (Argentina)
10- 95-76 vs. Flamengo (Brasil)
11- 77-73 vs. Obras (Argentina)
12- 89-79 vs. Flamengo (Brasil)
13- 97-94 vs. Paisas (Colombia)
14- 96-75 vs. Paisas (Colombia)
La racha de Franca
14 de abril — 83-78 vs. Brasília
12 de abril — 92-82 vs. Rio Claro
9 de abril — 100-64 vs. Pato Basquete
6 de abril — 91-87 vs. Bauru
3 de abril — 79-75 vs. Mogi
1° de abril — 93-91 vs. São José
24 de marzo — 96-93 vs. Corinthians
22 de marzo — 116-71 vs. Fortaleza
19 de marzo — 114-95 vs. Unifacisa
12 de marzo — 103-91 vs. Minas Tenis
-
Nicolás Martínez sobre la BCLA: "Voy a tratar de dar lo mejor de mí, estaría divino volver con la medallita"
LUB: Peñarol fue sancionado con quita de puntos, comenzará los playoffs sin gente y puso en peligro la cima
Básquetbol: el Hueso Martínez será refuerzo de Nacional en la Basketball Champions League Americas
¿Encontraste un error?