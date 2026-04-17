Nicolás Martínez sobre la BCLA: "Voy a tratar de dar lo mejor de mí, estaría divino volver con la medallita"

Nacional aprontó el Final Four de la Basketball Champions League Americas con un refuerzo de lujo como Nicolás Martínez. El Hueso mostró ilusión por su adaptación al equipo y espera volver a Montevideo con "la medallita".

El jugador de Malvín, que es hincha del Bolso en fútbol y asiste frecuentemente al Gran Parque Central contó que "tenía muchas ganas" de en algún momento de su carrera ponerse la camiseta tricolor, pero que hoy lo "vive diferente" al estar defendiendo al Playero, con el que supo declarar que quiere salir campeón.

—¿Cómo asumís esta posibilidad de jugar un Final Four de Basketball Champions League Americas?

—Lo tomo como un desafío personal para medirme también. En verdad para lo que estoy es para ayudar a Nacional, vine a dar una mano en todo el trabajo que ellos hicieron durante todo el campeonato.

—No habías tenido muchos torneos de este tipo, más allá de una Liga Sudamericana con Malvín en 2023, ¿lo ves cómo una chance de medir a qué nivel estás?

—Esa liga me acuerdo, en Argentina. Por suerte me tocó jugar algunos minutos, los resultados no nos acompañaron, pero fue una primera experiencia para romper el hielo, que estuvo muy buena. Esto me sirve para medirme, ya estoy más grande. Me ha tocado estar en AmeriCup, ventanas de selección que siempre es algo excelente, un orgullo. Que me llame Nacional para esta instancia, sabiendo lo que significa un Final Four de América, se dice rapidito pero no es poca cosa. Me pone muy contento y voy a tratar de dar lo mejor de mí, estaría divino volver con la medallita.

—Te toca jugar en un equipo que te va a exigir lo mismo que lo que hacés en Malvín en defensa.

—Nacional es un equipo muy intenso. Corre la cancha propone cambios en la defensa, es algo que me gusta mucho, me voy a sentir cómodo. Obviamente no hemos tenido un nivel de exigencia en las prácticas muy grande, yo llegué con dos días para el partido. La verdadera medida va a ser hoy, pero nos tengo fe, el equipo está bien, contento, confiado. El equipo me ha recibido de la mejor manera y ojalá que podamos demostrar todo eso en la cancha.

—¿Qué te dijo Álvaro Ponce que necesitaba de vos?

—Me dijo que más que nada voy a jugar de “3”. Voy a estar rotando con Gianfranco (Espíndola). Mi trabajo capaz que no fue tan difícil, fue solo aprenderme las jugadas en el “3” (risas). Pero principalmente me pidió que cuando estoy en las esquinas que corte, que es algo que yo lo hago bien. Me marcó obviamente la intensidad siempre, cargar los rebotes, correr la cancha, que es un poco más o menos lo que hago en el día a día en Malvín.

—Sé que tenés un cariño muy grande por Malvín, pero has ido a ver fútbol al Gran Parque Central, ¿es una chance especial por eso?

—Sí y no a la vez. Yo soy hincha de Nacional, me gusta ir al Parque, pero esto es otro deporte, los colores son los mismos y me gusta, pero también al vivirlo desde el lado de Malvín, es algo diferente. Tenía muchas ganas igual de en algún momento de mi carrera ponerme la camiseta, me tocó ahora, en un momento muy lindo, pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene. Es mi trabajo y yo tengo que jugar donde me toque, obviamente disfruto mucho en Nacional.

—Has despertado elogios de ojeadores extranjeros, ¿te gustaría en algún momento jugar en el exterior?

—Lo primero que quiero es jugar acá y hacerlo bien, después irme. Esta Liga lo vengo haciendo de buena manera, el cuadro viene bien. Obviamente falta la parte más linda y más importante que son los playoffs. Estoy pensando en eso y después pensaré si me voy o no. En algún momento me gustaría irme, no tengo favoritismo por ningún lado. Me gustaría explorar cosas nuevas para medirme en el básquetbol de otros países.

—Conseguiste jugar a gran nivel, selección, ahora un Final Four, ¿lo imaginabas tan temprano?

—A los 22 años no pensaba estar viviendo todo esto. Son cosas que ni en los mejores sueños lo hubiese pensado. Pero todo esto es el trabajo del día a día, la recompensa de lo que hago todos los días con la gente que me rodea, que me ayuda.