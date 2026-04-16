Megaproyecto del Gran Parque Central: los dos caminos que analiza Nacional y qué definiciones esperan para mayo

Nacional continúa trabajando en el megaproyecto del Gran Parque Central, que dentro de toda su estructura reúne un viejo anhelo de los hinchas: la finalización del estadio. Durante 2025 se realizó una encuesta destinada a los socios en la que evidenciaron ese deseo, y ahora el tricolor busca cumplirlo con acciones concretas.

La directiva desarrollada el pasado miércoles 11 de marzo sentó las bases acerca de cómo abordarán el tema en la interna del club. Una de las principales definiciones fue la creación de una subcomisión política encabezada por el presidente Ricardo Vairo, el expresidente José Decurnex y el dirigente Javier Gomensoro.

Los detalles acerca de cómo están avanzando los dejó claros Maggie Giuria, adscripta a la presidencia, en la última entrevista con Ovación realizada el 7 de abril: “Se está trabajando en dos cuestiones en paralelo: primero la Comisión de Estatutos está trabajando en un cambio para blindar el proyecto a nivel estatutario. Después en lo que tiene que ver con el proyecto se encuentra esta subcomisión política que, con todo lo que son los insumos técnicos, que son el proyecto Guerra De Rossa Arquitectos, Varesi y Tribuna Sur y el proyecto económico que hizo CPA Ferrere, están entendiendo un poco por dónde arrancar, qué podría ser mejor y cómo estructurarlo. Las dos vienen trabajando bien y a buen ritmo”.

Después hizo un llamado público a la mesura como motor del masterplan: “Esto es un proyecto grande que va a cambiar el eje comercial no solamente del club, sino de la zona, entonces es importante avanzar con pie de plomo, a paso firme y estudiando todos los pasos, como lo venimos haciendo. Obviamente que genera ansiedad, a mí como hincha también me la genera, pero hay que entender que esto justamente por la magnitud que tiene hay que tratarlo con el debido respeto y hay que pasarlo por todos estos pasos y tamices, que creo que son sanos”, dijo.

Los dos caminos que analiza Nacional para el megaproyecto del Gran Parque Central

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

El proyecto inicial para modernizar el Gran Parque Central es muy amplio porque no se limita solo al estadio del fútbol, sino al barrio La Blanqueada. En lo estrictamente deportivo se pretende una ampliación del aforo del estadio que alcanzaría los 45.000 espectadores con techo incluido, la creación de una nueva bandeja en la Tribuna Héctor Scarone y de nuevos codos que unirán las tribunas.

Pero también se incluyen la creación de 20.000m² de oficinas, un mini shopping, estacionamiento techado para 1000 autos y un estadio de básquetbol para 5000 personas.

Por estas horas el debate dentro de la subcomisión política gira en torno a dos posibilidades o caminos a seguir. El primero es arrancar con las obras relativas al estadio de fútbol, una idea seductora para los socios que votaron el año pasado, e inclusive se mostraron predispuestos a poner dinero de su bolsillo para colaborar con el plan.

Sin embargo, la limitación principal es que el Gran Parque Central no genera ingresos nuevos porque ya forman parte del flujo de Nacional. ¿Qué impedimento genera? La vía de financiamiento ya que para poder lograrlo la institución debe mostrar su propia capacidad de repago.

La alternativa es que comiencen con la construcción del mini arena y los locales comerciales ya que, de acuerdo a lo que informaron desde el club, en este caso sería más accesible la financiación por la ganancia que trae implícita este tipo de inversión.

Las definiciones por las que aguarda el tricolor para mayo

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

Una vez que exista una definición concreta por parte de la subcomisión política, el tema será sometido a la consideración de la comisión directiva, que intentará llegar a un punto en común antes de pasar a la Asamblea de Socios. “La haremos más adelante en un horizonte ya con la propuesta consolidada y en lo posible con unanimidad de la directiva”, dijo Gomensoro el día que se creó la subcomisión.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, en la planificación interna está previsto que para mayo ya tengan algunas definiciones claves que les permitan buscar una fecha para la asamblea.

Aún hay mucha tela para cortar dado que en el seno de la propia directiva hay posturas diferentes en relación al tema, las posibles vías de financiamiento y la inversión total que demandaría una obra de estas características. Desde la Comisión de Patrimonio y Obras también se adhieren al hermetismo institucional. La prioridad que tienen es avanzar en silencio puertas adentro y luego comunicar en detalle cuáles son las determinaciones.

Las diferencias en relación a la posible inversión total del megaproyecto

El mes pasado José Decurnex elogió en Punto Penal (Canal 10) el proyecto y felicitó a la Comisión de Patrimonio y Obras, pero dijo que algo de tal magnitud “es un proyecto de US$150 millones”.