Nacional y cómo cambiar los silbidos por aplausos en 45 minutos: del retoque de Bava a la incidencia del Diente

Nacional llevaba tres partidos sin ganar (derrotas contra Central Español y Deportivo Maldonado, empate frente a Coquimbo Unido) y finalizó el primer tiempo en medio de un mar de silbidos de los hinchas en el partido de anoche contra Deportes Tolima por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El juego estaba 0-0 y el tricolor no había sabido sobreponerse a la telaraña que propuso el equipo colombiano tras unos minutos iniciales en los que los de Jorge Bava había amagado con llevarse por delante a su adversario.

Los comentarios estaban presentes. El entrenador se la había jugado a una línea de tres con dos carrileros poco frecuentes: de un lado Baltasar Barcia y del otro Nicolás Rodríguez a pierna cambiada. Nicolás Lodeiro, libre atrás de los delanteros, no había logrado desequilibrar, mientras que Nico López y Maxi Gómez estaban contrariados, sin haber tenido situaciones de gol.

Para el complemento Bava puso a Maxi Silvera, sacó a uno de los zagueros (que sobraba por lo que había sido la propuesta de Tolima; salió Paolo Calione) y quedó jugando con tres centrodelanteros. Nacional buscó centralizar el juego y rápidamente tuvo rédito ya que un pase del Diente dejó mano a mano a Gómez a los 47’ para poner el 1-0. Tranquilidad, mucha tranquilidad para todos. Nacional se posicionó más arriba, manejó los hilos del partido y se sintió más cómodo con el trámite. Más aún cuando encontró el segundo gol por intermedio de Sebastián Coates luego de un centro, antes de que se fuera la pelota, del Diente López.

Maxi Gómez pelea por la pelota; fue el autor del gol que abrió el partido. Foto: Estefanía Leal.

La sensación en el Gran Parque Central era otra. Los hinchas se adueñaron de la cálida noche de La Blanqueada y el equipo fluyó mucho más. Fue así que ni siquiera se notó que Barcia jugó como lateral derecho (lo hizo bien), en una apuesta sorpresiva del DT, y tampoco fueron necesarias más variantes, que recién llegaron en el tramo final del juego, cuando el tricolor ya ganaba 3-1 por el golazo de López después de un preciso pase de Agustín Dos Santos. Unos minutos antes Juan Pablo Torres había puesto en partido a la visita con un golazo de tiro libre al palo de Luis Mejía, pero sin responsabilidad del arquero por la potencia que tuvo el remate.

Nacional cambió los silbidos por aplausos en el final. Los jugadores se fueron alentados por los fanáticos después de conseguir el primer triunfo en esta edición de la Copa Libertadores y dejar atrás el sabor amargo que todavía existía por el inesperado empate de Coquimbo Unido en Chile en el partido del debut. Nacional cosechó tres puntos, 340.000 dólares y paz porque es un triunfo que descomprime un momento complejo, donde el equipo no se encontraba y no obtenía resultados.

Luciano Boggio grita con euforia junto a sus compañeros el segundo gol de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

La victoria dejó muchos puntos positivos. A saber: el gran segundo tiempo del Diente, que venía siendo cuestionado a pesar de los dos goles en Maldonado por la roja que lo deja al margen del partido contra Liverpool y por irregularidades en su rendimiento. El delantero hizo un gol y asistió en los otros dos, además de regalar un par de jugadas contra la raya que deleitaron a los Bolsos. Por otro lado, el capitán Coates volvió a ser de los más destacados, hizo un gol y transmitió seguridad, evidenciando su personalidad en un momento en el que el equipo lo necesita. De igual forma que Barcia sumó puntos, el Ojito cumplió y Lucas Rodríguez volvió a bancar al equipo en un momento adverso como lo fue el primer período.

Sebastián Coates: "Somos un rival difícil"

“Ajustamos en el segundo tiempo porque el nueve de ellos bajaba mucho, no teníamos una referencia en el área, lo hicimos bien en el complemento, encontramos espacios y pudimos ganar”, subrayó el capitán Sebastián Coates sobre el cambio que tuvo Nacional para el segundo tiempo, lo que lo llevó a quedarse con la victoria en el Gran Parque Central y así cortar una racha de tres partidos sin poder ganar.

El zaguero, de muy buen partido, resaltó que “era importante ganar para darle valor al punto conseguido en Chile. No deja de ser un punto de visitante y por Copa Libertadores, es bueno hacernos fuertes en casa y ganar como lo hicimos”.

Sebastián Coates le dedica a los hinchas su segundo gol en esta Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Coates le restó importancia al hecho de haber marcado nuevamente un gol contra Coquimbo Unido y en todo momento resaltó la importancia de lo grupal. “ Somos un rival difícil, tenemos un buen equipo, entraron muchos jóvenes también que están esperando su momento y lo hicieron de gran manera, por ejemplo Agustín (Dos Santos) metió el pase para el gol del Diente y esas cosas siempre suman”.

El capitán también analizó lo que sucedió con Tomás Viera contra Deportivo Maldonado, después de un partido con varios errores que comprometieron el resultado (derrota 4-2): “Hablé poco, es muy dinámico esto y teníamos que estar enfocados para el partido. Tomás tiene unas condiciones bárbaras, juega al fútbol y en este deporte también están los errores, yo he cometido muchísimos errores, esto es un aprendizaje para salir adelante, nosotros estamos para apoyarlo y cuando le toque jugar él va a demostrar que está capacitado para poder jugar en Nacional”.