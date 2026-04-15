"Somos 100 veces mejores que ese equipo", dijo el DT de Tolima, Bava le respondió y elogió al Diente López

Las pausas de hidratación utilizadas en la Copa Libertadores, sirven para que los entrenador corrijan detalles de sus dirigidos en cancha, pero también —por la presencia de los micrófonos— que aquellos que sigan el partido por televisión rescaten detalles antes perdidos. Pasó en el partido entre Santa Fe y Peñarol y se repitió en el triunfo de Nacional ante Deportes Tolima en la noche del martes.

Es que en el corte de la primera parte, el técnico Lucas González quiso motivar a su futbolistas cuando el partido todavía estaba 0-0 y el elenco colombiano empezaba a ganar protagonismo en el terreno de juego y afirmó: "Ahora somos nosotros, somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar".

En conferencia, Jorge Bava fue consultado sobre esa frase del entrenador cafetero y el técnico tricolor aseguró: "Que hable la cancha, no tendría ni que aclarar entre uno y otro como institución. Como equipo, que es lo que me compete a mí en la cancha, después podemos ver, como institución no da ni para hablar". A su vez, reparó en un detalle de lo que se vio en cancha para analizarlo: "Recibimos muy pocas situaciones adversas y tuvimos muchas a favor".

"SOMOS 100 VECES MEJORES QUE ESE EQUIPO JUGANDO AL FÚTBOL"



¡Gran arenga de Lucas González Vélez, DT de Deportes Tolima, para sus jugadores vs. Nacional!



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Una de las grandes figuras que tuvo el Bolso en la noche copera fue Nicolás López que, pese a la roja que sufrió ante Deportivo Maldonado, venía de anotar dos goles y ante Tolima participó en el primer gol, asistió en el segundo y anotó el tercero. Por sus actuación, Bava lo destacó.

"Para nosotros es un jugador importantísimo, al igual que todos, pero es de los mejores finalizadores de nuestro fútbol, sobre todo porque lo tiene desde antes que yo viniera. El compromiso que tiene con el equipo, mas allá de la expulsión, es muy aprovechable. Tener delanteros con gol es muy importante para cualquier equipo".

El técnico también apuntó a lo anímico de sus dirigidos: "Internamente está muy bien el equipo, comprometido en lo que quería, estábamos en mal momento sobre todo con las derrotas en lo local y pega en un equipo que busca ganar todos los campeonatos. Había que cambiar la cara en la Copa, había que reafirmar para posicionarnos bien en este arranque. El equipo estuvo resiliente y de ánimo está muy bien".

Una de las sorpresas para este partido fue el ingreso de Luis Mejía desde el arranque y al ser consultado sobre cómo terminó el encuentro, manifestó: "No tenemos diagnóstico, habitualmente lo pasan cuando pasa algo así que seguramente terminó de buena manera. Estaba al limite, un jugador de campo no lo arriesgaríamos, pero trabajó bien y nos decantamos por él. Riesgo había, pero la clínica había sido muy buena y no tuvimos dudas con el departamento médico de asumir el riesgo".