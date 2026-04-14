La jugada por la que Nacional reclamó penal en el cierre del partido ante Deportes Tolima por Copa Libertadores

En el cierre del partido entre Nacional y Deportes Tolima por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 ocurrió una jugada por la que todo el plantel del tricolor reclamó penal en el Gran Parque Central.

Corrían 77 minutos de juego cuando Baltasar Barcia envió un pase largo desde el área tricolor con destino a Maxi Gómez, quien ingresó al área tricolor y en plena disputa con Anderson Angulo terminó cayendo al suelo. De inmediato reclamó la infracción dado que, cuando lo enfocaron las cámaras del partido, lanzó al aire: "¡Es penal!".

El propio Jorge Bava, entrenador del Bolso, se acercó al cuarto árbitro para manifestarle su disconformidad con la no sanción de un supuesto penal. De todas formas, el árbitro Yael Falcón Pérez no percibió falta en primera instancia, ni tampoco fue convocado por el VAR para visualizarla con mayor detenimiento.

En la jugada siguiente el equipo colombiano logró descontar con un gol de tiro libre de Brayan Rovira, quien definió con mucha potencia y al primer palo.

Sin embargo, cuando faltaban dos minutos para el cierre del tiempo reglamentario Nicolás López convirtió el 3-1 del tricolor.

Con este resultado, Nacional alcanzó las cuatro unidades en el grupo B y por el momento es el único líder a la espera de lo que suceda este martes por la noche en el cruce entre Universitario y Coquimbo Unido, que se medirán desde las 23:00 horas en el Monumental de Lima.