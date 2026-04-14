Nacional vs. Tolima en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo al Bolso por la segunda fecha del certamen

La Copa Libertadores 2026 comienza su segunda fecha y uno de los partidos se disputa en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Tolima (19:00) en lo que será su primera participación en casa de esta edición.

El partido contará con la transmisión por cable a través de la señal de ESPN 7, mientras que también se podrá ver vía streaming en Disney+

Los de Jorge Bava vienen de un empate ante Coquimbo Unido en su estreno, pero también apunta a cambiar la pisada tras las dos derrotas consecutivas en la Liga AUF Uruguaya.

Tolima, por su parte, arriba a este encuentro tras un empate pero sin goles ante Universitario, por lo que también busca su primera victoria en el certamen internacional.