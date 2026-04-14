Jorge Bava y el sorpresivo 11 de Nacional vs. Tolima por Libertadores: línea de tres y el Diente adentro

Nacional recibe este martes a Deportes Tolima en el Gran Parque Central con la necesidad imperiosa de ganar y acomodar el cuerpo en el grupo B de la Copa Conmebol Libertadores, luego del empate del debut con Coquimbo Unido en Chile. El partido comienza a las 19:00 horas y se puede ver en vivo por ESPN 2 y vía streaming por Disney+.

Pero además para cortar una mala racha de tres partidos sin ganar, de los que dos fueron derrotas por la Liga AUF Uruguaya que calaron hondo en este inicio del ciclo del entrenador de 44 años. El Bolso goleó 3-0 a Cerro Largo en el debut de Bava, luego derrotó 3-2 a Montevideo City Torque de atrás, pero después perdió 0-1 con Cenral Español, empató con los chilenos por Copa y volvió a caer en el plano local 4-2 con Deportivo Maldonado.

En ese contexto, el DT tricolor prepara un cambio de sistema para enfrentar este martes al conjunto colombiano que dirige Lucas González, parado sobre una línea de tres defensores que formarán Paolo Calione, Sebastián Coates y Agustín Rogel.

La última línea de Nacional tuvo problemas para afianzarse durante los últimos partidos y fue gran responsable de, por ejemplo, la derrota en el Campus de Maldonado frente al Depor. El cambio que hace Bava corresponde a una medida para que el equipo se pueda cerrar mejor atrás, pero con carrileros ofensivos ya que de local deberá ir en busca de los tres puntos.

En ese sentido, por las bandas van a jugar Nicolás "Ojito" Rodríguez por derecha y Baltasar Barcia por izquierda. Mientras que Luciano Boggio y Lucas Rodríguez formarán el doble cinco del equipo.

Metros más adelante jugará Nicolás Lodeiro, eje del cuadro en la posición de enganche, quien se encargará de la distribución de la pelota hacia las bandas y hacia los dos delanteros, que serán Nicolás "Diente" López y Maximiliano Gómez.

La principal duda del 11 no es táctica, sino posicional: Diente o Maximiliano Silvera para acompañar a Gómez. Pero el entrenador se inclinaría por López, quien fue expulsado y no estará en el próximo partido del Bolso por el Apertura, este domingo frente a Liverpool.

Entonces, el 11 que tiene en mente Jorge Bava para que Nacional enfrente esta noche a Deportes Tolima es el siguiente: Luis Mejía; Paolo Calione, Sebastián Coates, Agusín Rogel; Nicolás Rodríguez, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Baltasar Barcia; Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Maximiliano Gómez. El esquema sería un 3-4-1-2.